معهد الاتصالات: استحداث برامج تدريب في مجال إدارة وتشغيل القطارات والمترو

مدير المعهد العالي للاتصالات الكندري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: التعليم العالي نشر بتاريخ: 12:50 12/02/2017 حدث بتاريخ: 12:50 12/02/2017

أكد المعهد العالي للاتصالات والملاحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية سعيه لاستحداث برامج تدريب في مجال إدارة وتشغيل القطارات والمترو لمواكبة احتياجات مشروع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015-2020.

وقال مدير المعهد الكابتن منذر الكندري في بيان صحافي للمعهد اليوم الأحد إن المعهد استقبل أحد أخصائيي التدريب على محاكيات القطارات والمترو وهو دييغو ساندينو من إسبانيا الذي أثنى على امكانيات المعهد وتجهيزاته لافتا إلى سعي الهيئة لمواكبة احتياجات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015-2020 وتحديدا في مجال النقل والمواصلات الذي يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التسعة التي تمت الإشارة إليها في مشروع الخطة الإنمائية للدولة.

وأوضح الكندري أن سعي المعهد لاستحداث برامج تدريب في مجال ادارة وتشغيل القطارات والمترو تركز على جعل تلك المخرجات متوفرة بشكل متواز مع بداية تشغيل مشروع الخطة الإنمائية آنفة الذكر في حين تتمثل رؤية المعهد في "تميز المعهد وتوفيره برامج تدريب ذات مواصفات عالمية داخل بيئة تدريب تفاعلية تجعلنا نسعى إلى توفير مناهج ومحاكيات في مجال إدارة وتشغيل القطارات والمترو".

وأشار إلى أن توصيات المدير العام ل(التطبيقي) الدكتور أحمد الأثري ونائب المدير العام لشؤون التدريب المهندس طارق العميري تؤكد دوما ضرورة توفير بيئة تدريب تفاعلية قادرة على توفير كوادر فنية وطنية في مختلف المشاريع التنموية.

وقال الكندري إنه في حالة تمكن المعهد من توفير محاكيات في مجال القطارات والمترو فإنه سيكون لدى الهيئة أول مجمع محاكيات (بحري- جوي - بري) على مستوى العالم مما سيمكن الهيئة من توفير برامج تدريب ذات مواصفات عالمية تتفق مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الرامية إلى تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.