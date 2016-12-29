جامعة الكويت

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: التعليم العالي نشر بتاريخ: 13:31 29/12/2016 حدث بتاريخ: 13:33 29/12/2016

أعلنت رئيس قسم الطلبة المتفوقين والتخصصات النادرة والتبادل الطلابي الأكاديمي بإدارة الشئون الطلابية بعمادة شئون الطلبة عنود الدباسي أنه تم الانتهاء من إجراءات مكافأة التخصصات النادرة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2016/2017 لعدد1360 طالب مستحقين للمكافأة وفق الشروط

وأوضحت الدباسي أن من شروط التخصصات النادرة أن يكون الطالب كويتي الجنسية، أو من صدر في شأنهم قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين وأبناء الكويتيات، وأن يجتاز الطالب 60 وحدة دراسية، وان ألا يكون الطالب على قائمة الإنذار في المعدل العام، بالاضافة ان ألا يكون الطالب موقوف القيد أو مفصولا من الجامعة او منسحبا من الدراسة، وأن يكون التخصص ضمن التخصصات التي تحدد بقرار من مدير الجامعة سنوياً.

كما سيتم وقف صرف مكافأة التخصص النادر في حال غير الطالب تخصصه إلى تخصص آخر او عدم اجتياز عدد (12) وحده دراسية على الأقل من التخصص بعد انقضاء فصلين دراسيين في هذا التخصص او في حالة أن يكون الطالب على قائمة الإنذار .