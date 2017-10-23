البلدية: استقبال تراخيص البناء في غرب عبد الله المبارك غدا الثلاثاء
أعلن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي ان البلدية سوف تبدأ إعتبارا من غدا الثلاثاء في استقبال طلبات الراغبين في استخراج رخص البناء في منطقة غرب عبد الله المبارك.
وقال في تصريح صحفي أنه سيتم اصدار التراخيص عن طريق المكاتب الهندسية والدور الاستشارية خلال ساعات آليا شريطة استيفاء المستندات اللازمة وفق البرنامج الآلي الذي تم بموجبه ميكنة آلية تراخيص البناء وتعهدات الاشراف والذي تم تدشينه من أربعة فروع للبلدية من قبل في اربع محافظات بالإضافة الى تشغيله اعتبارا من اليوم من فرع بلدية الفروانية لأجل تصدير رخص البناء لأهالي غرب عبد الله المبارك.