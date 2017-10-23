البلدية: استقبال تراخيص البناء في غرب عبد الله المبارك غدا الثلاثاء

المهندس أحمد المنفوحي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 15:10 23/10/2017 حدث بتاريخ: 15:10 23/10/2017

أعلن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي ان البلدية سوف تبدأ إعتبارا من غدا الثلاثاء في استقبال طلبات الراغبين في استخراج رخص البناء في منطقة غرب عبد الله المبارك.

وقال في تصريح صحفي أنه سيتم اصدار التراخيص عن طريق المكاتب الهندسية والدور الاستشارية خلال ساعات آليا شريطة استيفاء المستندات اللازمة وفق البرنامج الآلي الذي تم بموجبه ميكنة آلية تراخيص البناء وتعهدات الاشراف والذي تم تدشينه من أربعة فروع للبلدية من قبل في اربع محافظات بالإضافة الى تشغيله اعتبارا من اليوم من فرع بلدية الفروانية لأجل تصدير رخص البناء لأهالي غرب عبد الله المبارك.