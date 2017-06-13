عضو "البلدي" الموسى: لائحة السيارات المتنقلة نقلة نوعية في دعم الشباب

رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي المهندس علي الموسى

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 12:50 13/06/2017 حدث بتاريخ: 12:50 13/06/2017

هنأ رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي المهندس علي الموسى المواطنين باقرار لائحة السيارات المتنقلة والعربات المقطورة والتي ستكون نقلة نوعية في عملية البيع علي المركبات.

وقال الموسى في تصريح صحفي ان هذة اللائحة والتي تم اقرارها بالتوافق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية جاءت لدعم الشباب الذين يرغبون في العمل الحر لابراز مواهبهم واستغلال اوقاتهم بما يفيد.

واضاف الموسى ان اللائحة حددت اشتراطات طالب الترخيص والانشطة المسموح بها والبالغة 11 نشاطا والمواقع المحددة لوقوف هذة المركبات وهي الحدائق العامة والمتنزهاب والواجهات البحرية والشواطئ والمواقع المخصصة للاحتفالات الوطنية والمهرجانات والتخييم ومنطقة الشاليهات والاندية الرياضية والمناطق الزراعية والخطوط السريعة والمراكز الحدودية ومناطق السكراب وحراج السيارات.

واوضح الموسى ان اللائحة حددت المواصفات الفنية للوحدة المتنقلة وكذلك إجراءات الحصول علي رخصه للسيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات مشيرا الي انه تقرر تحصيل رسوم للترخيص بمقدار الف دينار سنويا للسيارة.

واعرب الموسى عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ممثلا بالمدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي ونائبه لبلديتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل الجمعة علي اقرار اللائحة التي ينتظرها الكثير من الشباب متمنيا من وزير البلدية محمد الجبري اقرار هذة اللائحة التي ستكون انعكاساتها ايجابية علي الجميع.