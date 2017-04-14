البلدية: ازالة شاليهات بمنطقة العبدلي لأحدى الشركات المستغلة لأملاك الدولة دون ترخيص

جانب من عملية ازالة الشاليهات

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 13:33 14/04/2017 حدث بتاريخ: 13:33 14/04/2017

كشفت بلدية الكويت عن قيام فرع بلدية محافظة الجهراء ممثل بفريق الطوارئ بإزالة التعديات على املاك الدولة بمنطقة العبدلي " القشعانية" بناء على توجيهات وزير الدولة لشئون البلدية محمد الجبري بأخذ ملاحظات ديوان المحاسبة بعين الاعتبار، خصوصاً أنها تقارير "ترسّخ مبدأ الشفافية في العمل وتوضح أسباب ومسبّبات كل ملاحظة ومتابعة مباشرة من مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي لإجراءات الازالة ونظافة المكان.

وفي هذا السياق أوضح مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م. محمد العرادي بأن الفرع رفع حالة الاستنفار لرفع كافة مخلفات التعدي على أملاك الدولة التي تم إزالتها لإحدى الشركات التي استغلت أرض الدولة دون ترخيص من البلدية بوضع عدد (8) شاليهات لإقامة سكن للعمال لديها.

ولفت العرادي بانه تم توجيه عدد (20) انذار للمحلات لمراجعة البلدية لاستيفاء كافة الشروط والبيانات، لافتا إلى ان تلك المحلات قائمة داخل المكان المخصص لاتحاد المزارعين والذى تم تخصيصه على مساحة (60000) م2.

واضاف العرادي بأن عدد الدروب التي تم رفعها ونقلها من الموقع الذي تم تنظيفه قد بلغ عدد (4) درب من النفايات المختلطة مستخدمة في ذلك عدد من الآليات والتي تمثلت في عدد (4) نسافاتوعدد (7) تريلا وعدد (3) سطحة، (2) شوكية، (2) رافعة، كرين كبير و جرافة بمشاركة (40) عامل نظافة موضحا بأنه قد تم تنظيف المكان بالكامل من المخلفات.