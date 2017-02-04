عضو "البلدي" الموسى: سنعمل على توفير الأراضي اللازمة لانجاح مشروع "الكويت الجديدة"

المهندس علي الموسى

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 15:52 04/02/2017 حدث بتاريخ: 15:52 04/02/2017

أكد رئيس لجنة متابعة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي المهندس علي الموسي العمل مع الحكومة في مشروعها "الكويت الجديدة" من خلال توفير الأراضي اللازمة لإنجاح هذا المشروع.

وقال الموسي في تصريح صحفي أن المجلس البلدي يعمل بالتعاون مع الجهاز التفيذي في البلدية علي دفع عجلة التنمية من خلال دراسة جميع المشاريع الواردة إلية سواء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية عبر توفير إحتياجاتها أوتسهيل إجراءاتها مؤكداً حرص المجلس علي عدم تعطيل المعاملات في لجانة المختلفة.

وأضاف الموسي أن مرحلة البناء والتقدم تحتاج إلي تضافر الجهود ومشروع الحكومة الجديد هدفة الدفع بالتنمية وإعادة الريادة للكويت في جميع المجالات سواءاً الإقتصادية أو الإجتماعية والثقافية وغيرها والتي تعطي للمستثمر الأجنبي تالدافع الحقيقي للإستثمار وخصوصاً إذا كانت الأنظمة والقوانين تسهل الإجراءات.

وأثني الموسي علي خطوة الجهاز التنفيذي في البلدية وعلي رأسها المدير العام المهندس أحمد المنفوحي في العمل علي إصدار التراخيص إلكترونياً سواء من خلال قيام المكتب الهندسي بإدخال البيانات الخاصة بإصدار تراخيص البناء والتي لن تزيد المدة عن إصدارها 3 أيام بدلاًمما هو حاصل حالياً أو إستخراج بعض المعاملات في نفس اللحظة.

وبين الموسي أن المرحلة المقبلة في المجلس البلدي ستكون مصيرية من خلال العمل علي مواكبة التوجهات الحكومية الخاصة بعملية تسهيل الإجراءات وفتح الإستثمار للمستثمر الأجنبي.