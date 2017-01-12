البلدية: 6 اليات تجريبية جديدة لتنظيف سوق المباركية والحفاظ على معالمه التراثية

توفير آليات جديدة تجريبية لتنظيف سوق المباركية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 13:23 12/01/2017 حدث بتاريخ: 13:24 12/01/2017

قامت إدارة النظافة واشغلات الطرق بفرع بلديه محافظه العاصمة وبالتعاون مع إدارة الخدمات بتوفير آليات جديدة تجريبية لتنظيف سوق المباركية للحفاظ على نظافة المعلم التراثي و السياحي، متمثلة في 3 آليات شفط و 3 آليات لغسيل الأرضية.

وقال مدير إدارة النظافة و إشغالات الطرق مشعل العازمي بان هذه الآليات عالية الجودة وإنها ستزيل جهد كبير لعامل النظافة اثناء قيامه لعملية التنظيف التقليدية في السابق.

وأكد العازمي اهتمامه بعملية النظافة لتكون بشكل أسرع ويواكب التطور و الحداثة.