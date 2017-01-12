البلدية: إغلاق مخزن اغذية يحتوي على 1.5 طن مواد غذائية فاسدة في الشويخ

جانب من الحملة التفتيشية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 10:44 12/01/2017 حدث بتاريخ: 10:53 12/01/2017

نفذت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية التابعة لفرع بلدية محافظة العاصمة بتوجيه ضربة لتجار المواد الغذائية الفاسدة حيث تم رصد مخزن للمواد الغذائية بمنطقة الشويخ وعلى الفور تم مداهمته حيث أسفرت المداهمة عن مصادرة وإتلاف طن و‪523 ‬ كجم من المواد الغذائية الفاسدة إلى جانب غلق مخزن بالاضافة إلى مصادرة واتلاف (‪45‬) كجم من الاسماك في سوق المباركية.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس عمار العمار بان الاجهزة الرقابية بفرع المحافظة تنفذ حملات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق بناءاً على تعليمات مديرعام البلدية المهندس أحمد المنفوحي وتوجيهات مباشرة لرئيس قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل صادق بتكثيف الحملات الرقابية على الجمعيات التعاونية والمطاعم والمحلات وأسواق اللحوم والمخازن والباعة الجائلين للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور وأماكن تداول المواد الغذائية إلى جانب مخالفة المحلات المخالفة للوائح وأنظمة البلدية.

وأضاف العمار أن الهدف من الحملات هو التأكد من صلاحية المواد الغذائية والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين التي تشوه المنظر العام للمحافظة ، مشيراً إلى أن الباعة المتجولين يتداولون مواد غذائية ولا يحملون شهادات تثبت خلوهم من الامراض.

وبدورها أوضحت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري بأن مفتشي الادارة يقومون بالتفتيش بصفة دورية على كافة المناطق التابعة للمحافظة لرصد اي مخالفة وتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، مؤكدة على أنه لا تهاون في صحة وسلامة المستهلكين .

وذكرت الكندري بان خلال المداهمة التي نفذتها النوبة (ب) مركز شبرة الشويخ تم مصادرة وإتلاف طن و ‪523 ‬ كجم من المواد الغذائية الفاسدة تنوعت فيما بين شوكولاتة بالحليب زنة (‪1360‬) كجم فيتنام المنشأ و (‪150‬) كجم شوكولاتة داكنة سويسرا المنشأ و زنة (‪8‬) من شرائح الفواكه الهولندية و (‪5‬) كجم لبان إيطالي المنشأ إلى جانب تحرير مخلفات تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها ، وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا وقرارات اتلاف وتم اتلاف الكمية ‪. ‬وتابعت بالقول بان النوبة (ج) بمركز المباركية قامت بتنفيذ حملة على سوق السمك حيث أسفرت عن مصادرة واتلاف عدد (‪45‬) كجم من الاسماك إلى جانب تحريير عدد(‪5‬) مخالفات .

وحذرت الكندري أصحاب المحلات والمخازن بمراجعة تواريخ وصلاحيات المواد الغذائية وان وجد كمية منتهية الصلاحية علي الفور التوجه لمركز البلدية حيث ستقوم البلدية بإتلافها بدلا من وجودها واستكشافها من قبل مفتشي البلدية ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية، لافتة إلى أنه سوف يطبق القانون بحزم على المخالفين‪.‬

كما ستواصل بلدية الكويت حملاتها التفتيشية لمختلف الأنشطة التي تقوم بها الإدارات والمراقبات المختلفة لأفرع البلدية وفرق الطوارئ في المحافظات والتي تشمل محلات الاغذية والمطاعم والجمعيات التعاونية والأسواق والمخازن ومراكز بيع وتداول المواد الغذائية وذلك موازياً للخطة الاعلامية التي وضعتها إدارة العلاقات العامة لمصاحبة تلك الحملات التفتيشية‪ ‬خلال الفترتين الصباحية والمسائية .

تجدر الاشارة بانه شارك في المداهمة مديرة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري و رئيس مركز شبرة الشويخ ناصر الوزان والمفتشين النوبة (ب) بدر الخليفي ومحمد الهاجري ومن مركز المباركية مشرف النوبة (ج) عبد الله الصديقي والمفتشين على البلوشي و جاسم الكندري ، وليد العنزي، حمزة صفر، أحمد الوهيب ، فاضل المسري.