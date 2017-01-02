الموسى: دور كبير يقوم به المنفوحي في الإصلاح و"البلدي" حريص على التعاون مع الجهاز التنفيذي

المهندس علي الموسى

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 15:05 02/01/2017 حدث بتاريخ: 15:13 02/01/2017

أشاد رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي المهندس علي الموسى بالدور الكبير الذي يقوم به مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي في إصلاح أوضاع الجهاز التنفيذي.

واكد الموسى في تصريح صحفي له اليوم، على ضرورة دعم المنفوحي لمواصلة جهوده الإصلاحية وسعيه الدؤوب الى تسهيل العمل في جميع قطاعات البلدية.

وقال الموسى أن المدير العام للبلدية احمد المنفوحي ومنذ توليه منصبه وضع خطته لتحويل العمل اليدوي الى الالكتروني من اجل التسهيل علي المراجعين من رجال الأعمال والمواطنين وحتى مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرا الى أن هذه الجهود لا بد من دعمها والوقوف خلفها لإنجاح خططه في القضاء علي الروتين المعمول به منذ سنوات طويلة والذي أساء الى سمعة هذه المؤسسة الهامة في البلاد.

وأكد الموسى أن البلدية حايا في يد أمينة وعلينا أن نكون خير عون لمسؤوليها لكي تنجح هذه الجهود لان جميع المراجعين ومن لهم علاقة بالجهاز التنفيذي يرفضون أن يظل الحبل على الغارب وخصوصا أن الجهود التي بذلت مؤخرا استطاعت إيقاف العديد من أوجه الفساد والتي تم إحالتها الى النيابة العامة.

وبين الموسى أن يد التعاون واجبة بين الجهتين البلدي والجهاز من اجل النهوض بهذا المرفق والذي سينعكس ايجابيا علي مصلحة البلد وأهله.