الوزير الجبري: إحالة المتلاعبين بالأغذية منتهية الصلاحية للنيابة

الجبري مجتمعا مع قياديي البلدية-ارشيفية

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 11:32 02/01/2017 حدث بتاريخ: 11:40 02/01/2017

أثنى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على الجهود المبذولة من قبل مفتشي ومراقبي البلدية وذلك إثر الضبطيات الاخيرة لبعض مخازن شركات الأغذية في الري والشويخ والتي نفذتها الاجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة العاصمة.

وأصدر الجبري توجيهاته للمدير العام أحمد المنفوحي بسرعة الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية لإحالة المتلاعبين بالأغذية منتهية الصلاحية إلى النيابة العامة بعد ان تم ضبط كميات كبيرة منها من قبل مفتشي الادارات الرقابية المختصة.

وشدد الجبري على ضرورة تفعيل وتكثيف الحملات الرقابية علي مخازن ومنافذ بيع وتداول وشراء المواد الغذائية للتأكد من الاشتراطات الصحية وإستيفائها للمعايير الصحية التي نصت عليها لائحة الأغذية ، داعياً مفتشون ومراقبون البلدية لعدم التهاون مع المخالفين والتعامل بمسطرة واحدة مع كل من تسول له نفسه التلاعب بصلاحية المواد الغذائية التي من شأنها الاضرار بصحة المواطنين.

وأكد الجبري علي متابعته الحثيثة للحملات التفتيشية التي تقوم بها الاجهزة الرقابية بالمحافظات، مشيدا بالدور الذي قام به مفتشين ومراقبين الادارات المختصة وفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة وضبطهم ما يقارب (40) طن في مخازن منطقتي الشويخ والري.

واختتم الجبري تصريحه قائلا بأن البلدية تثمن جهود أبنائها المخلصين المتفانين في أعمالهم ، حيث سيقوم بتكريم هذه الكوكبة من المفتشين والمراقبين لحثهم على بذل المزيد من الجهد جزاءا ليقظتهم وحرصهم على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحافزا للآخرين بباقي أفرع البلدية في المحافظات، حيث ان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في البلدية بمكافاة المجتهد ومحاسبة المتقاعس.