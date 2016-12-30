كتب بواسطة: %s بشار الصايغ المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 11:52 30/12/2016 حدث بتاريخ: 11:52 30/12/2016

أعلن مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي عن البدء بإستخراج تراخيص البناء في مشروع توسعة منطقة الوفرة السكنية الاثنين المقبل الموافق الثاني من يناير ‪2017‬، مؤكدا حرص بلدية الكويت على المساهمة في تحقيق وتلبية إحتياجات المواطنين في الرعاية السكنية وذلك من خلال تخصيص الأراضي لبناء وحدات سكنية.

وقال المنفوحي في تصريح صحفي أن توسعة مشروع منطقة الوفرة السكنية بمساحة بلغت ‪5040900‬ م2 و يضم ‪ ‬عدد ‪2426‬ وحدة سكنية بمساحة ‪600‬ م لكل قسيمة، موضحا أن توسعة المشروع تضمنت المرافق العامة والتي اشتملت على عدد ( ‪12‬ ) مدرسة وعدد (‪18 ‬ ) مسجد ومركز ضاحية ومجمع حكومي ومركز إطفاء ومركز صحي ومركز اسعاف وفرع غاز ومخفر شرطة وحديقة عامة وحديقة رئيسية ومبنى وحدة إجتماعية ومبنى مركز تنمية مجتمع و ( ‪9‬ ) محلات.

وشدد المنفوحي على القائمين بإصدار تراخيص البناء بضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين كما دعا أصحاب القسائم في مشروع توسعة منطقة الوفرة السكنية تقديم كافة المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء اللازمة وفقا للائحة البناء المعمول بها ببلدية الكويت.