جانب من الحملة التفتيشية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 12:25 29/12/2016 حدث بتاريخ: 12:27 29/12/2016

قال مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن البلدية انطلاقا من مسؤولياتها معنية بالحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وعليه فأنها تكثف من الحملات التفتيشية على محلات الاغذية والمطاعم والجمعيات التعاونية والأسواق والمخازن ومراكز بيع وتداول المواد الغذائية من قبل المفتشين بالأجهزة الرقابية وفرق الطوارئ العاملة بالمحافظات الست على جميع الأصعدة، مرردا "نتهاون أو نتساهل مع المخالفين ولسوف نستمر في تكثيف الحملات التفتيشية وسنتصدى لأية مخالفات استناداً إلى القانون ومن دون محاباة".

واضاف المنفوحي في تصريح صحافي، له أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية لمختلف الأنشطة التي تقوم بها الإدارات والمراقبات المختلفة على جميع الأصعدة لأفرع البلدية وفرق الطوارئ في المحافظات الست خلال الفترتين الصباحية والمسائية ومؤكدا في هذا الخصوص بأن صحة وسلامة المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة تأتي في المقام الأول بالنسبة لنا ومبينا بأن البلدية لن تتهاون مع أصحاب النفوس الضعيفة من تجار الاغذية الفاسدة لترويجهم لأغذية منتهية الصلاحية الأمر الذي من شأنه يضر بصحة المستهلك.

ومن جانبه اعلن مدير فرع بلدية العاصمة المهندس عمار العمار عن تنفيذ فريق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات ومراقبة النظافة العامة لفرع بلدية المحافظة حملات تفتيشية مفاجئة على مخازن المواد الغذائية بمنطقتي الشويخ و الري لليوم الثالث على التوالي ، مشيرا إلى انها قد أسفرت عن مصادرة وإتلاف ( 34.5) طن من المواد الغذائية الفاسدة وعدد (12596) قارورة مياه معدنية إلى جانب غلق عدد ( 8 ) مخازن وبقالة بالإضافة إلى تحرير عدد (68) مخالفة، مؤكدا علي تواصل الحملات بصفة مستمرة علي مدار الساعة.

وبدوره أوضح رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة طارق القطان بأنه قد تم وضع خطة عمل مكثفة يتم العمل بمقتضاها خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك لرصد كافة منافذ البيع المخالفة للوائح البلدية ومداهمتها .



وتطرق القطان الي أن الفريق و لليوم الثالث علي التوالي ومن خلال حملة ميدانية يداهم ثلاثة مخازن بمنطقة الشويخ خلال الحملة التي انطلقت اليوم منذ الساعة السادسة صباحا وانتهت الساعة السادسة مساءاً والتي اسفرت عن مصادرة وإتلاف (1.5) طن من المواد الغذائية اشتملت على نصف طن من البقوليات " العدس المجروش" منتهي الصلاحية و طن من الدجاج والروبيان، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف عدد (12596) قارورة مياه منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها تضمنت عدد (8200) قارورة مياه صغير زنة (330) ملي و عدد (3496) قارورة مياه كبير زنة لتر ونصف، الي جانب تحرير عدد (3) مخالفات تمثلت فى تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها و تخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا، وتحرير محاضر اتلاف للكمية وتم اتلافها بالمردم المخصص لعمليات الاتلاف المتبعة بهذا الشأن بالإضافة إلى غلق ثلاثة مخازن غلق اداري.

وبين القطان بأنه منذ انطلاق الحملات المفاجئة قد تم مصادرة وإتلاف عدد (14.5) من المواد الغذائية حيث كانت حصيلة اليوم الاول (4) طن و اليوم الثاني (9)طن و اليوم الثالث (1.5) طن و عدد (12596) بطل مياه وغلق عدد (5) مخازن غلق اداري وتحرير عدد (10) مخالفات متنوعة اشتملت تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا وقرارات اتلاف.

و من جانبه أكد رئيس قسم إزالة المخالفات م. عبد الله جابر بأن الحملات التفتيشية مستمرة وتم رفعها إلى حالة الاستنفار وذلك أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي عبر مفتشي القسم بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة ، لافتا إلى أن مفتشي البلدية حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.

وأشار جابر إلى أن الحملة التي نفذتها النوبة (ب) بمداهمة أحد المخازن بمنطقة الشويخ والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف (16) طن من المواد الغذائية اشتملت على زيتون بكمية قدرت بـ (2000) سطل زنة السطل (8) كجم إلى جانب تحرير عدد (20) مخالفة تضمنت عدد (8) اغذية و عدد (12) مخالفة اعلانات، مشيرا الى ان الحملات المكثفة المتتالية التي نفذها مفتشي القسم من النوبة (ب) و(ج) اسفرت عن مصادرة واتلاف (4) طن منها (900) كجم مواد محظور تداولها إلى جانب غلق عدد (3) مخازن وبقالة وتحرير (58) مخالفة منها (16) اغذية.