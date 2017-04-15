"اوبر" خسرت 2.8 مليار دولار في 2016 رغم نمو أنشطتها

شركة "اوبر" الأميركية لخدمات الأجرة

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:22 15/04/2017 حدث بتاريخ: 13:24 15/04/2017

كشفت شركة "اوبر" الأميركية لخدمات الأجرة نتائجها المالية لسنة 2016 التي تظهر رقم أعمال قدره 6,5 مليارات دولار وخسارة بمقدار 2,8 مليار دولار.

وأكدت "اوبر" لوكالة فرانس برس أرقاما كشفتها سابقا وكالة "بلومبرغ نيوز". ويشار إلى أن "اوبر" ليست مدرجة في البورصة وبالتالي هي ليست مرغمة على نشر بيانات عن حساباتها المالية دوريا.

وأوضحت المجموعة التي تتخذ مقرا لها في مدينة سان فرانسيسكو أن عدد الرحلات عبر خدمتها سجل ازديادا بواقع أكثر من الضعف مقارنة مع العام الماضي ليصل مجموع قيمتها الى 20 مليار دولار من دون احتساب الصين حيث باعت "اوبر" عملياتها.

وأكدت المسؤولة عن أنشطة "اوبر" في اميركا الشمالية رايتشل هولت في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس "نحن سعداء لأن لدينا نشاطا سليما في طور التوسع ما يعطينا هامش المناورة المطلوب لإنجاز التغييرات التي نعتبرها ضرورية على صعيد الإدارة والحوكمة وفي ما يتعلق بثقافتنا ومنظمتنا وعلاقاتنا مع سائقينا".

وتسعى "اوبر" التي تقرب قيمتها في السوق من 70 مليار دولار، حاليا إلى تعيين نائب للمدير لمساندة المدير العام للشركة ترافيس كالانيك.