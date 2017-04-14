ادارة ترامب تسأل الاميركيين اي الوزارات يريدون الغاءها

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:32 14/04/2017 حدث بتاريخ: 11:32 14/04/2017

أطلق مدير الموازنة في ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب نداء غير عادي للأميركيين الذين سألهم اي إلادارات يرغبون في إصلاحها أو إلغائها، مخصصا صفحة على الإنترنت لتقديم الأفكار قبل انطلاق عملية إعادة تنظيم البيروقراطية الفدرالية.

ونشر الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض نموذجا يضم لائحة من 20 إدارة ووكالة حكومية فدرالية، من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الى وزارة الزراعة وأكثر من مئة إدارة داخلية في هذه لمؤسسات، مثل إدارة تفتيش الحبوب.

ويسبق اللائحة سؤال "أيّ وكالة ترغبون في إصلاحها؟". وتحته سؤال "أي وكالة ترغبون في إلغائها؟"، مرفقا بلاحئة تحديد السبب "ليست ضرورية" او "زائدة"...

وبعد ذلك يتضمن هذا النموذج دعوة لتقديم اقتراحات من أجل إعادة تنظيم الدولة الاتحادية، وهي واحدة من وعود الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.

وفي تسجيل فيديو، طلب مدير الموازنة ميك مولفاني الذي ادرجت مؤسسته على اللائحة، من كل الذين "تعاملوا مع الدولة الفدرالية بشكل ما سواء كانت تجربتكم جيدة او سيئة" ابداء آرائهم "حول الطريقة التي ساعدتكم فيها الدولة او لم تساعدكم".