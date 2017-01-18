دويتشه بنك يوقع تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار مع السلطات الأمريكية

دويتشه بنك

كتب بواسطة: %s سي ان بي سي المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:27 18/01/2017 حدث بتاريخ: 17:30 18/01/2017

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن دويتشه بنك وقع اتفاق تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار مع الوزارة في قضية تتعلق ببيعه أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية عقب الأزمة المالية العالمية في 2008.

وكان البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له أعلن توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الأمريكية في 23 ديسمبر كانون الأول.

ووفر ذلك الاتفاق متنفسا للبنك الألماني الذي تضررت أسهمه بشدة في سبتمبر أيلول بعدما طالبته وزارة العدل الأمريكية بملبغ يقارب مثلي هذه القيمة.

وفي إطار الاتفاق النهائي سيدفع دويتشه بنك غرامة نقدية مدنية قيمتها 3.1 مليار دولار وسيدفع 4.1 مليار دولار في صورة دعم لملاك المنازل والمقترضين وغيرهم ممن تضرروا من ممارساته.