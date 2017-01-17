السعودية تدشن اول توربين لتوليد الطاقة من الرياح

دشنت السعودية اول توربين لتوليد الطاقة من الرياح في اطار مساعيها لاستخدام الطاقة المتجددة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:14 17/01/2017 حدث بتاريخ: 21:23 17/01/2017

دشنت السعودية الثلاثاء اول توربين لتوليد الطاقة من الرياح في اطار مساعيها لاستخدام الطاقة المتجددة.

وذكرت شركة ارامكو السعودية انه تم تدشين التوربين بالشراكة مع شركة "جنرال الكتريك" الاميركية العملاقة.

وجاء في بيان لارامكو ان "المشروع التجريبي لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح .. الذي تم تنفيذه في المرفق التابع لأرامكو السعودية في طريف ... بطاقة كهربائية قدرها 2.75 ميغاواط تكفي لإمداد 250 منزلا بالكهرباء عوضاً عن استهلاك ما يعادل 19 ألف برميل نفطي سنويا لتوليد الكمية ذاتها من الكهرباء، وبالتالي تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية".

وتقود شركة ارامكو جهود المملكة لتوليد 9,5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030 بموجب خطة المملكة للاصلاح الاقتصادي.

وتدل التقديرات الحكومية على انه من المتوقع ان يتجاوز الطلب على الطاقة في السعودية 120 غيغاواط بحلول 2030.

وحاليا يتم توليد جميع احتياجات المملكة من الطاقة باستخدام النفط الخام او المكرر او الغاز الطبيعي.

والاثنين اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين ان بلاده ستطلق برنامجا للطاقة المتجددة تصل قيمته الى 50 مليار دولار وسط جهود المملكة لتنويع اقتصادها.