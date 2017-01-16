شركة "طيران ناس" السعودية توقع صفقة شراء ثمانين طائرة ايرباص "ايه-320 نيو"

طائرة ايرباص "ايه-320 نيو"

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:30 16/01/2017 حدث بتاريخ: 16:35 16/01/2017

وقعت شركة "طيران ناس" السعودية للرحلات المتدنية الكلفة الاثنين في الرياض اتفاقا لشراء ثمانين طائرة ايرباص "ايه-320 نيو" بقيمة 8,6 مليارات دولار يتضمن ايضا خيار شراء اربعين طائرة اخرى لم يحدد طرازها.

وكانت شركة المملكة القابضة التي يرأسها الامير الوليد بن طلال التي تملك 34 بالمئة من أسهم "طيران ناس" اعلنت الخميس عن الاتفاق لكن بدون تحديد عدد الطائرات التي ستطلبها.

واعلن رئيس مجلس ادارة الشركة عايض الجعيد خلال حفل توقيع العقد ان الطلبية ستتيح لشركته مواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلية للطيران.

ووقع بندر المهنا الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس القابضة التي تضم "طيران ناس" العقد مع فؤاد عطار مدير الشركة المصنعة الاوروبية في الشرق الاوسط. واكد ان الطلبية ستتيح لطيران ناس ان تلعب دورا اساسيا في سوق النقل الجوي الاقليمي.

وقال مسؤولون في شركة طيران ناس ان تسليم الطائرات الجديدة سيبدأ في 2018 على ان يمتد حتى العام 2026.