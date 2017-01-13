شركة "سبايس جت" الجوية الهندية تعلن شراء 205 طائرات بوينغ

رئيس مجلس ادارة سبايس جت الهندية اجاي سينغ (يسارا) ونظيره في بوينغ ريموند كونر ينبادلان مجسمي طائرة في مؤتمر صحافي في نيودلهي، 13 يناير 2017

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:19 13/01/2017 حدث بتاريخ: 14:19 13/01/2017

اعلنت شركة "سبايس جت" الجوية الهندية للرحلات المنخفضة الكلفة الجمعة انها ابرمت مع شركة بوينغ عقدا لشراء 205 طائرات بـ 1500 مليار روبية (20,6 مليار يورو) بالسعر المدرج في قائمة الأسعار.

وقال رئيس "سبايس جت" اجاي سينغ في مؤتمر صحافي عقده في نيودلهي "هذا اكبر عقد تبرمه سبايس جت، وأحد اكبر العقود للطيران الهندي والاكبر لبوينغ في الهند".

وسيتم تسليم الطائرات الاولى التي لم يحدد طرازها ابتداء من 2018 وحتى 2024.

وفي 2014، واجهت "سبايس جت" صعوبات مالية كبيرة واضطرت الى إلغاء حوالى 2000 رحلة للحد من خسائرها.

واضاف سينغ "قلما شهد العالم حالات شبيهة بالتحول الذي حصل لدينا، ونحن فخورون بذلك".

واكد ان "سبايس جت حققت ارباحا خلال سبعة فصول متعاقبة، وهذا افضل أداء نسجله".

من جهتها، اعلنت شركة بوينغ الاميركية، بلسان نائب رئيسها راي كونر انه "يشرفها متابعة شراكة مستمرة منذ اكثر من عقد مع سبايس جت".

ويقول الخبراء ان هذا العقد انجاز كبير لبوينغ في السوق الهندية حيث تستخدم معظم الشركات الجوية طائرات إيرباص إيه 380.

وتعد "سبايس جت" التي تتخذ مقرا لها في غورغاون بضاحية نيودلهي، الشركة الجوية الرابعة في الهند، وتستأثر بـ12,8% من حصص السوق.