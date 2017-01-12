وصول اول طائرة ايرباص الى ايران منذ رفع العقوبات
وصلت اول طائرة ايرباص من ضمن طلبية من مئة طائرة الخميس الى مطار مهر اباد في طهران لتكون الاولى التي تتسلمها ايران منذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى ورفع جزء من العقوبات الاقتصادية عليها، وفق مراسل فرانس برس.
قدمت الطائرة وهي من طراز أيه321 وستخصص للرحلات الداخلية من مقر مجموعة ايرباص الاوروبية في تولوز في جنوب شرق فرنسا وعلى متنها رئيس قسم الطيران التجاري في ايرباص فاريس بريجييه.
واقيم حفل رسمي لاستقبالها بحضور وزير النقل الايراني عباس اخوندي.
وكانت العقوبات الاميركية التي فرضت على ايران اثر ثورة 1979 تحرمها من شراء طائرات غربية.
وكانت ايران تملك حينها طائرات ايرباص عمرها على الاقل 15 سنة.
وقال رئيس شركة الخطوط الجوية الايرانية فرهد برورش ان طهران تأمل في تسلم طائرات اخرى حتى 20 اذار/مارس.
ووقعت الشركة الايرانية في 22 كانون الاول/ديسمبر مع ايرباص طلبية للحصول على مئة طائرة بقيمة تناهز عشرين مليار دولار.
ووقعت ايران مع شركة بوينغ الاميركية اتفاقا في كانون الاول/ديسمبر في طهران لشراء 80 طائرة بقيمة 16,6 مليار دولار.
وتقول هيئة الطيران المدني الايرانية ان طهران ستحتاج الى ما بين 400 و500 طائرة في العقد المقبل.