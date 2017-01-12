وصول اول طائرة ايرباص الى ايران منذ رفع العقوبات

اول طائرة ايرباص من ضمن طلبية من مئة طائرة تصل الى مطار مهر اباد في طهران 12 يناير 2016

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:48 12/01/2017 حدث بتاريخ: 18:50 12/01/2017

وصلت اول طائرة ايرباص من ضمن طلبية من مئة طائرة الخميس الى مطار مهر اباد في طهران لتكون الاولى التي تتسلمها ايران منذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى ورفع جزء من العقوبات الاقتصادية عليها، وفق مراسل فرانس برس.

قدمت الطائرة وهي من طراز أيه321 وستخصص للرحلات الداخلية من مقر مجموعة ايرباص الاوروبية في تولوز في جنوب شرق فرنسا وعلى متنها رئيس قسم الطيران التجاري في ايرباص فاريس بريجييه.

واقيم حفل رسمي لاستقبالها بحضور وزير النقل الايراني عباس اخوندي.

وكانت العقوبات الاميركية التي فرضت على ايران اثر ثورة 1979 تحرمها من شراء طائرات غربية.

وكانت ايران تملك حينها طائرات ايرباص عمرها على الاقل 15 سنة.

وقال رئيس شركة الخطوط الجوية الايرانية فرهد برورش ان طهران تأمل في تسلم طائرات اخرى حتى 20 اذار/مارس.

ووقعت الشركة الايرانية في 22 كانون الاول/ديسمبر مع ايرباص طلبية للحصول على مئة طائرة بقيمة تناهز عشرين مليار دولار.

ووقعت ايران مع شركة بوينغ الاميركية اتفاقا في كانون الاول/ديسمبر في طهران لشراء 80 طائرة بقيمة 16,6 مليار دولار.

وتقول هيئة الطيران المدني الايرانية ان طهران ستحتاج الى ما بين 400 و500 طائرة في العقد المقبل.