الصين ترفع سعر اليوان باعلى نسبة يومية خلال عشر سنوات

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:45 06/01/2017 حدث بتاريخ: 13:47 06/01/2017

رفعت الصين الجمعة سعر اليوان مقابل الدولار باعلى نسبة في يوم واحد منذ العام 2005 بعد انخفاض العملة الاميركية مقابل العملات الرئيسية الخميس.

وثبت بنك الصين المركزي، الذي يحاول دعم اليوان المتداعي، سعر العملة الصينية عند 6,8668 مقابل الدولار، بحسب نظام تبادل العملات الاجنبية في الصين الذي يدير سوق العملات الاجنبية.

وتعد هذه الزيادة بنسبة 0,92% اعلى زيادة للعملة الصينية خلال يوم واحد منذ تموز/يوليو 2005 وتاتي بعد ان قارب سعر العملة الصينية مؤخرا 7 يوان للدولار الواحد.

وتتعرض العملة الصينية الى ضغوط بسبب الغموض والمخاوف حيال وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وحركة هروب الرساميل المكثفة، والارتفاع الكبير في سعر الدولار عقب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة والتوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الاميركي معدلات الفائدة.

ولا تسمح بكين لليوان الذي تتحكم فيه بشدة، بالهبوط او الارتفاع باكثر من نسبة 2% يوميا لمنع تقلبات العملة والاحتفاظ بالسيطرة عليها.