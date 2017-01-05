ارتفاع ارباح "متجر ابل للتطبيقات" 40% في 2016 لتصل إلى 20 مليار دولار

ابل

كتب بواسطة: %s أرقام المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:50 05/01/2017 حدث بتاريخ: 17:51 05/01/2017

حقق متجر التطبيقات الرسمي لشركة آبل "آب ستور" مبيعات قياسية خلال عام 2016 حيث اقتربت عائدات المطورين من 20 مليار دولار، وذلك وفقاً لما أعلنته الشركة الأمريكية الخميس.

ويعني ذلك أن إجمالي إيرادات المتجر بلغ حوالي 28.5 مليار دولار حيث أن "آبل" تجمع حوالي 8.5 مليار دولار بناءً حصتها البالغة 30% من المبيعات.

وارتفعت مبيعات متجر "آبل" خلال العام الماضي بحوالي 40% مقارنة مع مستواها في العام 2015 حين بلغ إجمالي المبيعات 20 مليار دولار، حصلت منها الشركة على ستة مليارات دولار.

وأشارت الشركة إلى أن اللعبة الجديدة لشركة "نينتندو" اليابانية "سوبر ماريو رن" شهدت أكثر من 40 مليون عملية تحميل من قبل مستخدمي المتجر خلال الأيام الأربعة الأولى من طرحها.