أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في 18 شهرا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:32 03/01/2017 حدث بتاريخ: 18:37 03/01/2017

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها، في 18 شهرا، الثلاثاء، مستفيدة من آمال في نجاح اتفاق المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط، في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.

ووصل سعر مزيج برنت الخام أكثر من اثنين في المائة إلى 58.37 دولار للبرميل، بزيادة 1.55 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو 2015.

وانخفض برنت قليلا إلى 58.07 دولار، بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل مرتفعا 1.25 دولار، وفق ما نقلت رويترز.

وأحرز الخام الأميركي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرا، وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ يوليو 2015 قبل أن يتراجع إلى نحو 54.95 دولار.

وبدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك، مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، في الأول من يناير الجاري.