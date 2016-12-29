أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" الخميس انها استحوذت على حصة إضافية بنسبة 23.94 في المئة في شركة "بوسان نيوبورت" الكورية الجنوبية، ما يجعلها تمتلك الغالبية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:15 29/12/2016 حدث بتاريخ: 19:17 29/12/2016

أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" الخميس انها استحوذت على حصة إضافية بنسبة 23,94 في المئة في شركة "بوسان نيوبورت" الكورية الجنوبية، ما يجعلها تمتلك الغالبية.

وقالت الشركة في بيان إن عملية الشراء من شركة سامسونغ يرفع إلى 66,03 في المئة حصة "موانئ دبي العالمية" في "بوسان نيوبورت"، التي تدير أكبر محطة في ميناء بوسان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية سلطان أحمد بن سليم في البيان "نتوقع أن يبقى ميناء بوسان جزءا مهما من شبكتنا العالمية، وأن يؤكد هذا الاستثمار مجددا مدى التزامنا حيال كوريا الجنوبية".

والميناء الكوري هو مشروع مشترك تديره شركة موانئ دبي إلى جانب سامسونغ، و"هانجين" للصناعات الثقيلة والبناء، وعدد من شركات البناء الكورية الأخرى. وقد بدأ عملياته في العام 2006.

ويقع الميناء على الطرف الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، ويعتبر ميناء رائدا على الساحل الكوري الجنوبي وبوابة إلى المحيط الهادئ.

تدير "موانئ دبي العالمية" 77 محطة بحرية وداخلية عبر قارات العالم الست.