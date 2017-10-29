الوزير الروضان يصدر لائحة تنظيم المعارض العقارية: موافقة ادارة غسل الأموال ومنع نظام "تايم شير"

وزير التجارة والصناعة خالد الروضان

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:11 29/10/2017 حدث بتاريخ: 14:11 29/10/2017

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، قراراً وزاريا يقضي بتنظيم عمل المعارض العقارية في الكويت.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي أن القرار الوزاري رقم 639 لعام 2017 الواقع في 20 مادة يتضمن العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل من الشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء على حد سواء.

ويأتي قرار الروضان عقب العديد من اللقاءات والمشاورات مع الجهات والهيئات والشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء ذات الصلة، إذ حرصت الوزارة على استطلاع رأي أكبر عدد ممكن من المهتمين بالشأن العقاري، وعقدت العديد من اللقاءات معها للتوصل الى قرار يقضي على جميع السلبيات التي صاحبت اقامة المعارض العقارية في الفترة الاخيرة.

أضافت الوزارة إن القرار وضع آلية اماكن اقامة المعارض العقارية، كما لا يتم منح تراخيص اقامة المعارض إلا في الأماكن المرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض، والأماكن الحاصلة على موافقة ادارة العقار في وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وشركة أرض المعارض الدولية.

وبذات الإطار، أشارت الوزارة أن القرار اشترط لمنح الترخيص أن تتقدم الجهة التي ترغب في تنظيم المعرض بطلب قبل موعد المعرض المزمع إقامته بشهرين على الأقل يرفق به اسم المعرض، وموعد انعقاده، ومكان انعقاده، وقائمة بأسماء الجهات المشاركة في المعرض، مرفق بها صورة رسمية من التراخيص السارية لتلك الجهات بمزاولة النشاط مطابق لغرض المعرض.

وذكرت أن من ضمن المستندات المطلوبة صورة رسمية من السجل التجاري والإقرار الضريبي للجهات المشاركة في المعرض من خارج الكويت من الجهات الرسمية في بلد العقار ومصدق عليها من السفارة الكويتية في بلد العقار، كما منعت الوزارة بيع الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (التايم شير).

وقالت الوزارة أن القرار تضمن إلزام طالب الترخيص بتوقيع كل الإقرارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، أو تقديم جميع المستندات التي تطلبها الوزارة قبل انعقاد المعرض.

وحظرت الوزارة الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض (عارضه - مطورة - مسوقة) القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، كما منعت الشركات المنظمة أو العارضة تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان مسماه.

بالإضافة الى ضرورة الحصول على موافقة ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم 2016/430 م.

والوزارة في بيانها قالت إن اللائحة تضمنت تشكيل لجنة دائمة من وزارتي التجارة والصناعة والخارجية وعضوية أهل الخبرة في مجال قطاع التسويق العقاري المحلي والأجنبي، يصدر بإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها وحجية التوصيات الصادرة عنها، قرار من الوزير المختص، كما تختص بإصدار نماذج العقود ببيع العقارات والشروط الواردة منها، التي يتم الاتفاق عليها في المعارض العقارية.