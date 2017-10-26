"عمانتل" تستحوذ على 12% جديدة في "زين" الكويتية مقابل 1.35 مليار دولار

عمانتل

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:31 26/10/2017 حدث بتاريخ: 16:31 26/10/2017

اعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) الخميس عن دفع 1,35 مليار دولار للاستحواذ على 12 بالمئة من اسهم شركة الهاتف النقال الكويتية العملاقة "زين"، في عملية شراء جديدة تجعلها ثاني أكبر مساهم في الشركة الكويتية.

ووقعت عمانتل، أكبر شركة اتصالات عمانية، عقدا لشراء 12,1 بالمئة من شركات تمتلكها أسرة الخرافي، حسب ما جاء في بيانات اعلنها الطرفان.

وبموجب هذه العملية، المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، سترتفع أسهم "عمانتل" في الشركة الكويتية إلى 21,9 بالمئة، ما يعزز من مساعيها لزيادة انتشارها في المنطقة.

واستحوذت "عمانتل" التي تملك الحكومة العمانية غالبية اسهمها على 9,84 بالمئة من اسهم زين الكويتية في اب/اغسطس الفائت.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة زين الكويتية 13,7 مليار دولار.

وستظل الحكومة الكويتية أكبر مساهم في شركة زين، إذ تمتلك 24,6 بالمئة من اسهم اكبر شركة اتصالات في البلاد.