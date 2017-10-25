الشايع تفتتح أكثر من 40 علامة تجارية في الأفنيوز - البحرين من بينها 15 علامة تفتتح لأول مرة في البحرين

الأفنيوز - البحرين

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:58 25/10/2017 حدث بتاريخ: 15:59 25/10/2017

تستعدّ شركة الشايع التجارية، الشركة الرائدة في مجال التجزئة والوكيل لأشهر العلامات التجارية العالمية، لافتتاح أكثر من 40 علامة تجارية عالمية في الأفنيوز – البحرين من بينها 15 علامة تفتتح لأول مرة في البحرين. وسيفتتح الأفنيوز - البحرين أبوابه لاستقبال الزبائن والزوار في نهاية شهر أكتوبر الحالي.

وسيشهد يوم الافتتاح إطلاق ثماني علامات جديدة لأول مرة في البحرين وهي علامتي التجميل والعناية بالبشرة نِكس وكلينيك، علامة المفروشات والأثاث المنزلي وست إلم، وعلامة فيز إيت للأزياء وعلامة آيسنج للمجوهرات التقليدية والإكسسوارات الأنيقة، فضلاً عن ثلاث علامات تجارية من قسم الأغذية، ذي تشيزكيك فاكتوري ولوبان كوتيديان وشوكولا بريدج واتر.

كما ستفتتح شركة الشايع سبعة علامات تجارية أخرى في وقت لاحق في الأفنيوز – البحرين، وهي دين & ديلوكا و400 Gradi وتكساس رودهاوس وبابل وكافيه كوكو وBlaze Pizza وكاتسويا، فضلاً عن العلامات التجارية العالمية الأخرى التي تديرها شركة الشايع مثل "ستاربكس" و"اتش آند ام" و"مذركير" و"دبنهامز" و"فيكتوريا سيكريت" و"ماك" و"ذي بودي شوب" و"بوتري بارن".

وبهذه المناسبة، قال السيد جون هادين، نائب الرئيس الأول لإدارة العقار في شركة الشايع: «يسعدنا جداً تواجد علاماتنا التجارية العالمية في الأفنيوز – البحرين، الذي يشكل وجهة تسوق وترفيه فريدة من نوعها للزبائن على مستوى المنطقة. فحضور شركة الشايع في الأفنيوز - البحرين يمثل جزءا من التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لزبائننا في البحرين، وفي سياق خطط الشركة للتوسع في المزيد من أسواق الشرق الأوسط.»

ويعتبر الأفنيوز- البحرين، أول مجمع تجاري وترفيهي من نوعه في مملكة البحرين، بواجهة بحرية فريدة تمتد على مسافة 1.5 كلم، وبموقع استراتيجي في قلب العاصمة المنامة بمحاذاة شارع الملك فيصل.

ويمكن لزبائننا في البحرين الاستفادة من برنامج نادي الامتيازات إذ يوفر لهم عروضًا حصرية ومزايا خاصة تمكنهم من الاستمتاع بتجربة تسوق عالمية وجوائز شهرية صممت خصيصاً لهم عند تسوقهم لدى محلات ومطاعم شركة الشايع المشاركة فيه. وتدير الشايع في البحرين ما يزيد على 100 محل للعديد من العلامات التجارية العالمية في مجالات الملابس والأحذية، والمطاعم، والصحة والجمال، والصيدلة، والبصريات، والأثاث المنزلي.