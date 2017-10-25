"زين" السعودية تتحول إلى الربحية وتحقق نحو 60 مليون ريال في 9 أشهر

زين السعودية

كتب بواسطة: %s سي ان بي سي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:56 25/10/2017 حدث بتاريخ: 11:07 25/10/2017

تحولت شركة زين السعودية للربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري مسجلة أرباحا بقيمة 3 ملايين ريال، بالمقارنة مع خسائر بقيمة 266 مليون ريال تكبدتها الشركة في الفترة المملثلة من العام الجاري .

كما تحولت الشركة للربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 محققة أرباحا بنحو 57 مليون ريال، بالمقارنه مع تكبدها خسائر بقيمة 844 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب تحولها للربحية خلال الربع الثالث إلى ارتفاع في إجمالي الايرادات نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية وانخفاض في الأعباء التمويلية.