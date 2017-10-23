Ooredoo الكويت: 34.8 مليون دينار صافي الربح للأشهر التسعة الأولى بنمو 8 بالمئة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:21 23/10/2017 حدث بتاريخ: 16:21 23/10/2017

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "Ooredoo" (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، اليوم نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017:

أبرز الملامح التشغيلية:

رتفعت قاعدة العملاء الموحده بنسبة 5% لتصل إلى 26.1 مليون لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقارنة بـ 24.9 مليون في الفترة عينها من سنة 2016.

بلغت الإيرادات لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مبلغاً قدره 522.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بما وصلت إليه الإيرادات في الفترة عينها من سنة 2016، إذ بلغت 533.0 مليون دينار كويتي أي ما يمثل انخفاضاً بلغت نسبته 2%.

ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9% لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 إلى 197.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للفترة عينها من سنة 2016 والذي بلغ 181.1 مليون دينار كويتي.

بلغ صافي الأرباح العائدة للشركة لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مبلغ قدره 34.8 مليون دينار كويتي وهو ما يمثل نمواً قوياً بنسبة 8%، مقارنة بما وصل إليه صافي الأرباح العائدة للشركة للفترة عينها من عام 2016 إذ بلغ 32.2 مليون دينار كويتي، وذلك بدعم الأداء الجيد من Ooredoo الجزائر وOoredoo المالديف.

بلغت الأرباح المجمعة للسهم الواحد 69 فلساً مقارنة بما وصلت إليه في نفس الفترة من السنة الماضية إذ بلغت 64 فلساً للسهم الواحد.

أكملت Ooredoo المالديف إدراج أسهمها في بورصة المالديف في 9 أغسطس، 2017. وقد تم بيع ما مجموعه 14,045,260 سهماً إلى 8,257 مكتتباً، مما أدى إلى حصيلة اكتتاب بلغت 421،357،800 روبية مالديف (8.1 مليون دينار كويتي)، وهذا جعل اكتتاب Ooredoo المالديف واحداً من أنجح القوائم في البلاد.

وعلٌق الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني، (رئيس مجلس الإدارة) قائلا: "في ظل ظروف السوق الصعبة، يسرني أن أبلغ عن نمو أرباح الشركة والإيرادات قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، ونمو قاعدة العملاء، مع استمرار Ooredoo في تقديم قيمة جيدة لعملائها ومساهميها. حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 8٪ للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ليصل إلى 26 مليون دينار كويتي. وقد حظي النمو في ربحية الشركة بدعم من الأداء الجيد لعملياتنا في Ooredooالجزائر و Ooredooالمالديف. ومع التركيز المستمر على الكفاءة وتحسين التكلفة، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9٪ لتصل إلى 198 مليون دينار كويتي تقريباً. كان النمو قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء مدفوعاً بعملياتنا في الكويت والجزائر والمالديف. وقد ساعدتنا استثمارات Ooredoo في شبكة متطورة وتركيزنا الحثيث على تميز خدمة العملاء وابتكارات المنتجات على مواصلة النمو الإيجابي خلال تسعة أشهر من عام 2017. وقد عززت عملياتنا في تونس والجزائر وفلسطين والمالديف قاعدة عملائنا، فزادت بنسبة 5٪، ونحن نقدم خدماتنا الآن بفخر إلى 26 مليون عميل. وكان من أبرز الإنجازات في هذه الفترة هو الانتهاء من إدراج أسهم Ooredoo المالديف في البورصة المحلية في 9 أغسطس 2017، فقد تم بيع ما مجموعه حوالي 14 مليون سهم إلى أكثر من 8,000 مكتتب، مما يجعل اكتتاب Ooredoo المالديف واحداً من أنجح القوائم في البلاد. ونحن فخورون بأننا ساهمنا في تعليم المستثمرين في السوق وجذب مستثمرين جدد إلى سوق المالديف، حيث أن أكثر من نصف المساهمين الذين اشتروا أسهم Ooredoo في الاكتتاب كانوا مكتتبين جدد".

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي لـ Ooredoo على النحو التالي:

Ooredoo - الكويت

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت 2.3 مليون عميلٍ لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتيمر 2017، أي بانخفاض بلغ 4% عن العام السابق وذلك بسبب المنافسة الشديدة وحالة السوق بشكل عام. وبلغت إيرادات فترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مبلغاً قدره 160.7 مليون دينار كويتي بزيادة بنسبة 8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016 إذ بلغت الإيرادات 148.7 مليون دينار كويتي. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 39.6 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 36.0 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من سنة 2016.

Ooredoo – تونس

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo تونس 8.3 مليون عميلٍ لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، أي بارتفاع بلغ 6% عن العام السابق. وبلغت إيرادات فترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 96.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016 إذ بلغت الإيرادات 106.8 مليون دينار كويتي. كما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك الإطفاء لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 38.0 مليون دينار كويتي مقارنة مع 41.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 2% والدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2% بالعملة المحلية.

Ooredoo – الجزائر

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر 14.2 مليون عميلٍ لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، بارتفاع بلغ 5% عن العام السابق. وبلغت إيرادات فترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 219.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016 إذ بلغت الإيرادات 234.4 مليون دينار كويتي متأثرةً سلباً بزيادة ضريبة القيمة المضافة وضعف البيئة الإقتصادية. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 إلى 99.9 مليون دينار كويتي، أي ما يمثل نمواً بلغ 16% مقارنة بــ 86.0 مليون دينار كويتي للفترة عينها من العام 2016.

الوطنية - فلسطين

بلغت قاعدة عملاء الوطنية فلسطين 800,000 عميلٍ لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، أي بارتفاع بلغ 7% عن العام السابق. وبلغت إيرادات فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 19.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016 إذ بلغت الإيرادات 19.2 مليون دينار كويتي. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.1 ملايين دينارٍ كويتيٍ لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في عام 2016 والذي بلغ 5.6 ملايين دينارٍ كويتيٍ.

Ooredoo – المالديف

بلغت إيرادات فترة تسعة أشهر الأولى من سنة 2017 27.0 مليون دينار كويتي بزيادة بنسبة 13%، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016 إذ بلغت الإيرادات 23.8 مليون دينار كويتي. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15.1 ملايين دينارٍ كويتيٍ لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بارتفاع نسبة 15% مقارنة بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الذي بلغ 13.1 مليون دينارٍ كويتيٍ في الفترة عينها من عام 2016.

تقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 400,000 عميل، بزيادة 12% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.