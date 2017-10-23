"زين" تُعلن المشاريع المتأهلة للمرحلة الثانية من برنامج Zain Great Idea

لجنة التحكيم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:04 23/10/2017 حدث بتاريخ: 14:08 23/10/2017

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن أسماء المشاريع المتأهلة للمرحلة الثانية من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة، والذي تسعى من خلاله إلى اكتشاف وتدريب روّاد الأعمال من الشباب في الكويت، وذلك خلال فعاليات يوم التحكيم الذي أقامته في فندق كورت يارد ماريوت نهاية الأسبوع الماضي.

وكشفت الشركة في بيان صحافي أنها قامت باستقبال المُبادرين المشاركين في المرحلة الأولى من البرنامج وهي مرحلة المعسكر التدريبي، والذين قاموا باستعراض مشاريعهم وأفكارهم بصورتها الأولية أمام لجنة التحكيم التي قامت باختيار 10 مشاريع نهائية للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية ولندن في المملكة المتحدة.

وبينت زين أن المتأهلين هم خالد المطوع صاحب مشروع StudentHub ومي الرزوقي صاحبة مشروع My Dikaan ونورة العسكر صاحبة مشروع Nutribox وخالد العميري صاحب مشروع Li3ib وفهد النوري صاحب مشروع Yalfish ومحمد الدخيل صاحب مشروع Scoot ونور العتيبي صاحبة مشروع Day Out وناصر القطامي صاحب مشروع Orddr وأحمد العبيد صاحب مشروع Armada وعبدالوهاب الزنكوي صاحب مشروع Swap.

وأوضحت الشركة أن لجنة التحكيم ضمّت 10 حُكّام من مُختلف التخصصات والخبرات في مجالات ريادة الأعمال، وهم عبدالله الحساوي المُتخصص في إدارة الأصول والنماذج المالية وتقارير الأسهم، وسعود السبيعي مدير الاستثمار في شركة الساير للاستثمار، ومنير طاهر مدير الاستثمار والمحلل المالي في شركة Special Situations العالمية للاستثمار، وإعجاز أحمد عضو مجلس الإدارة في شركة Mobify، وصادق زبيدي مدير مركز التطوير المهني والتعليم المستمر PACE بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، ومحمود المرزوق المدير المساعد في شركة بيتك كابيتال للاستثمار، وعاطف عبدالمجيد المُتخصص في ريادة الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية، وجاسم الصانع المدير التنفيذي فيCiti ME Investment Banking، ومحمد الجوعان المُتخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة الأصول، وصالح المسلّم مؤسس مشروع Ghaseel.

وأشارت زين إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج – وهي مرحلة المعسكر التدريبي – قد استمرت لأكثر من أسبوعين في مقرّها الرئيسي، حيث تضمّن المعسكر مجموعة من ورش العمل والدورات التي حاضر فيها نُخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال من ضمنهم فادي غندور مؤسس شركة أرامكس ومحمّد الهاجري مدير الاستثمار في شركة Impulse العالمية للاستثمار وعبدالعزيز اللوغاني الشريك المؤسس لشركة Faith Capital الاستثمارية وحسن زينل الشريك في شركة أرزان الاستثمارية وعبدالحميد شرارة الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة RiseUp ومالك عسيران رئيس "لينكد إن" لمنطقة الخليج العربي وماتيا مالوكانوڤيچ مديرة التسويق في شركة "كريم" لمنطقة الخليج العربي وسامي حسّان نائب المدير العام في شركة "كريم" وآبي سام توماس رئيس تحرير Entrepreneur Middle East، بالإضافة لممثلي الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة وغيرهم.

وأضافت الشركة أن برنامج Zain Great Idea الموسمي الذي أطلقت نسخته الرابعة في سبتمبر الماضي يعتبر واحداً من أكثر المبادرات الناجحة في مجالات الاستدامة التي تستهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، مبينة أنها على مدار النسخ الثلاث الماضية من هذا المشروع دأبت على احتضان وتدريب المئات من الشباب الذين يملكون أفكاراً إبداعية، وطموحاً في دخول بيئة الأعمال عن طريق المشاريع الصغيرة.

وبينت زين أن البرنامج لاقى إقبالاً كبيراً بين المبادرين في الكويت، حيث قام أكثر من 130 مُبادر ومُبادرة من روّاد الأعمال بتقديم مشاريعهم والتسجيل في البرنامج منذ إطلاقه في منتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث قامت الشركة بعقد اللقاء التنويري الأول للمشاركين في مقرّها الرئيسي في الشويخ، وتمت مناقشة الشروط والأحكام واستعراض المنهج الدراسي الخاص بالمعسكر التدريبي تمهيداً لمرحلة التحكيم التي تم من خلالها اختيار المشاريع التي ستنتقل إلى المرحلة الأولى من البرنامج.

وأشارت الشركة إلى أن برنامج (ZGI) يوفّر ساحة للتنافس بين أفكار وإبداعات رواد الأعمال من الشباب في المجالات التكنولوجية، حيث سينطلق من خلال المرحلة الأولى وهي المعسكر التدريبي في الكويت، من ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية

وأفادت زين أنها ستواصل في هذه النسخة التعاون مع شركائها وفي مقدمتهم مؤسسة Brilliant Lab التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة في الكويت، وهي المؤسسة التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لتسريع وإطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في السوق الكويتي، حيث أسّست زين برنامج (ZGI) لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية التي تهدف إلى إلقاء الضوء على أفكار وجهود الشباب من رواد الأعمال في الكويت، حيث تنظر الشركة إلى مجالات الاستدامة على أنها من السمات الرئيسية في تطوير ودعم خطط التنمية المستدامة.

وبينت الشركة أن مبادرة (ZGI) ومنذ إطلاق نسختها الأولى في العام 2010، وهي تحقق صدى واسع في أوساط الشباب من رواد الأعمال، فقد أعطت الشركة خلال هذه السنوات فرصة لعدد كبير منهم بأن يمتلكوا مشاريع تجارية ناجحة، وأن يستفيدوا من مشاركتهم الناجحة في البرنامج، وما يوفره من قاعدة بيانات هائلة خلال فترة التدريب.