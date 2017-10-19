مركز سلطان: التقدم بطلب افلاس "مركز سلطان لبنان" أمام المحاكم اللبنانية

مركز سلطان

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:59 19/10/2017 حدث بتاريخ: 11:59 19/10/2017

أعلنت بورصة الكويت أن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية الكويتية تخارجت من استثمارها في قطاع الأسواق المركزية اللبنانية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان حاليا.

وقالت البورصة على موقعها الإلكتروني إنها تلقت بيانا من (مركز سلطان) اليوم الخميس يفيد بأن إدارة (مركز سلطان لبنان) تقدمت بطلب إعلان إفلاسها أمام المحاكم اللبنانية المختصة وذلك بعد عدة محاولات لإنقاذ استثمارها في لبنان التي لم تثمر نتائج ملموسة.

في السياق توقعت (مركز سلطان) حسب البيان أن يكون تأثير قرار إفلاس الشركة اللبنانية على المركز المالي وربحيتها ضمنيا وغير جوهري إذ تم استيعاب جزء كبير من خسائر الاستثمار في الشركة اللبنانية على مدى السنوات العشر الماضية.

وأضافت أنها لا تستطيع حاليا تحديد التأثير الفعلي بشكل دقيق حتى الانتهاء من تصفية الشركة اللبنانية وبيع أصولها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن (مركز سلطان لبنان) أسست عام 2007 وتقوم منذ ذلك الوقت بإدارة أسواق مركزية في لبنان تنفيذا لسياستها واستراتيجيتها الخاصة في السوق اللبناني.

وأضافت أنها وسط تراجع أعمالها لم تتمكن إدارة (مركز سلطان لبنان) من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الموردين الموظفين والدائنين الآخرين مما أدى إلى رفع دعاوى بمطالبات مالية على الشركة اللبنانية.

وقالت (مركز سلطان) إنه في حال الموافقة على طلب الإفلاس المقدم للمحكمة اللبنانية المختصة فإن الشركة ستعين مديرا لتفليسة الشركة من مهامه تحصيل ديونها والوفاء بالتزاماتها وفق القوانين المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

وقد نفت الشركة في بيانها صحة "الادعاءات باختلاسات بقيمة 12 مليون دولار أمريكي" موضحة أنه لم يتم تحويل أي مبلغ بهذه القيمة إلى الشركة اللبنانية.