بنك وربة: ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 442% لتصل إلى 4.752 مليون دينار خلال تسعة أشهر

رئيس مجلس إدارة بنك وربة عبد الوهاب عبد الله الحوطي والرئيس التنفيذي للبنك شاهين حمد الغانم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:23 18/10/2017 حدث بتاريخ: 13:23 18/10/2017

أعلن بنك وربة، أفضل بنك في الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للاستثمار في دولة الكويت -بحمد الله وتوفيقه -عن تحقيق نتائج مالية مميزة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2017، انعكست من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 442% لتصل إلى 4.752 مليون دينار كويتي مقارنة مع 877 الف دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق. وجاءت هذه الأرباح نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية، التي تحققت بفضل الأداء القوي لجميع القطاعات، حيث بلغت 42.665 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 63% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2016، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو 70% وبلغت 26.800 مليون دينار كويتي في 30 سبتمبر 2017 مقابل 15.741 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من العام 2016.

وارتفعت إجمالي أصول البنك بفضل استراتيجيته التوسعية في السوق المحلي والإقليمي والاستثمار في أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر حيث بلغت قيمتها 1.670 مليار دينار كويتي ، في حين شهدت المحفظة التمويلية نمواً ملحوظاً وسجلت 1.223 مليار دينار كويتي بنسبة زيادة قدرها 62% عن رصيد المحفظة كما في 30 سبتمبر 2016 . وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية فقد بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك 0.83% و هي تعتبر من أقل النسب في القطاع المصرفي المحلي فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للتمويل المتعثر في البنك 208% حتى 30 سبتمبر 2017.

كما نجح بنك وربة خلال الربع الثالث من عام 2017 بالقيام بسداد ارباح الصكوك الدائمة التي اصدرها في بداية العام الحالي وذلك بفضل إرتفاع صافي أرباح للبنك لتصل إلى 4.752 مليون دينار كويتي خلال التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017.

وعن نتائج بنك وربة للتسعة أشهر الأولى، قال عبد الوهاب عبد الله الحوطي، رئيس مجلس إدارة بنك وربة، بحمد الله وتوفيقه، استطاع بنك وربة في التسعة أشهر الأولى من تحقيق نتائج متميزة ووضع حجر الأساس في مسيرة البنك الرامية الى تثبيت مكانته كبنك متصدر في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في دولة الكويت، بالإضافة إلى تقديم خدمات رقمية متطورة للأفراد. ومنذ مستهل هذا العام، نجح بنك وربة أيضا في توسيع قاعدة استثماراته في أسواق إقليمية ناشئة وعالمية واعدة معززا بذلك محفظته الاستثمارية ما شكّل قاعدة داعمة لثقة المستثمرين في آدائه.

وأكد الحوطي على أن بنك وربة ماض في ضخ الاستثمارات اللازمة لتصميم خدمات ومنتجات يثق من أنها سوف تؤسس لعهد متطور في قطاع الصيرفة الإسلامية بما يتلاءم مع طموح ومتطلبات العملاء. وأشار إلى أن البنك يتوسع في خططه الاستثمارية والتمويلية محليا وعالميا مستشهدا بذلك بالإنجازات التي حققها في الأشهر التسعة الأولى في هذا الإطار، وأكد على أن قطاع الاستثمار في بنك وربة تعكف حاليا على دراسة فرص استثمارية في دولة الكويت والخارج يثق بأنها سوف تعزز من محفظته الاستثمارية وتؤمن عوائد مجدية للمستثمرين. وأوضح الحوطي أن كافة المؤشرات تبشّر بأداء عالي الجودة للبنك على كافة المستويات والقطاعات مؤكدا على أن بنك وربة لن يألو جهدا في تقديم الخدمات التمويلية المطلوبة لتعزبز الاقتصاد الوطني عبر دعم مؤسساته.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين حمد الغانم، أن بنك وربة قد حقق إنجازات ريادية في قطاع التمويل والاستثمار حتى نهاية سبتمبر 2017 في دولة الكويت والأسواق الإقليمية والعالمية، مما أكد على مكانته كبنك إسلامي يقدم فرصا استثمارية منتظمة ومجدية للمستثمرين. وأشار إلى أن هذا التطور يأتي تبعا لبنود استراتيجيته الرامية إلى خلق فرص استثمارية مميزة للعملاء وابتكار حلول تمويلية حصرية؛ كما تهدف أيضا إلى دعم قطاع الشركات والاستثمار. ولفت الغانم الى أن بنك وربة، خلال هذه الفترة، قد دأب على تكثيف جهوده لابتكار حلول تمويلية مرنة وتزويد عملائه بخدمات مصرفية رقمية مميزة ساهمت الى حد كبير في القاء قيمة مضافة على تعاملاتهم المصرفية.

خطة البنك التمويلية تجني ثمارها ونمو متصاعد في المحفظة الاستثمارية إقليميا وعالميا

وقال الغانم أن التسعة أشهر الأولى من عام 2017 قد شهدت تطور ملفتا في عمليات البنك التمويلية حيث نجح في انجاز عدد من الصفقات أبرزها صفقة تمويل استراتيجية في قطاع الطيران في دولة الكويت، تتمحور حول نجاح مشاركته بإنجاز صفقة تمويل مشترك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون دولار (91،4 مليون دينار كويتي)، لصالح شركة الآفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، ويمتد هذا التمويل على مدى ثلاث سنوات؛ وقد قام بنك وربة أيضا بدور مدير الترتيب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب في هذا التمويل. وتمثّل حصة بنك وربة من هذه الصفقة 80 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 24،4 مليون دينار كويتي. كما عمل بنك وربة أيضا خلال هذه الفترة، على المشاركة في تمويل مشترك لصالح بنك زراعات الاشتراكي التركي بقيمة 236 مليون دولار أمريكي المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وعلى أساس المرابحة، وقد حقق الاكتتاب في هذه الصفقة أكثر بنسبة 1.6 من المتوقع. كما كانت للبنك مشاركة ناجحة في تنسيق اصدار شركة التطوير العقاري مراس القابضة ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي، لصكوك بلغت قيمتها 400 مليون دولار أمريكي حيث شارك البنك في الصفقة بقيمة مقدارها 50 مليون دولار أمريكي.

الى ذلك، كثف البنك جهوده خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 في تطوير برنامجه لتعزيز الاستثمار العقاري العالمي عبر انجاز عدد من الاستحواذات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية التي يراها سوقا واعدة في الاستثمارات العقارية تتمتع بالثبات وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المميزة؛ حيث استحوذ على منشأة "اولتيريس" في بنيان غروف في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وهي عبارة عن شقق ساحلية فاخرة بالتعاون مع شريكه العقاري، شركة بنتال كيندي الامريكية التي كان قد استهل باكورة تعاونه معها بالاستحواذ على المقر الرئيسي ل ManpowerGroup وهو عبارة عن مبنى للمكاتب، في مقاطعة ميلواكي- مدينة ويسكنسون. يضاف الى ذلك انجاز استثماري آخر أضافه بنك وربة الى محفظتة للاستثمار العقاري الخارجي وهو عبارة عن منشأة سكنية مخصصة للعائلات: SUITE 2801 وذلك وفق شراكة مع شركة كورتلاند بارتنرز.

وأكد الغانم على أن هذه الإنجازات تستند الى استراتيجية بنك وربة للتوسع العقاري الناجح، التي يرتكز فيها الى دراسات معمّقة تقوم بها مجموعة الاستثمار في البنك حول الفرص المجدية عالميا والتي يثق من أنها سوف تؤمن عوائد منتظمة.

خدمات مصرفية رقمية:"اكسبرس وحصرية"

ونسبة للتطور السريع الذي يشهده بنك وربة في بنيته الرقمية، أشار الغانم الى أن بنك وربة مستمر في توظيف الاستثمارات اللازمة لتطوير بنيته الرقمية ورفدها بخدمات غير مسبوقة في صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة الكويت. وأشار في هذا السياق الى إطلاق البنك لعدد من الخدمات الرقمية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، تتميز بالمرونة والفعالية وقد صممت وفق معايير احترام وقت العميل وتزويده بكافة متطلباته المصرفية عبر موقع بنك وربة على الشبكة العنكبوتية "وربة اونلاين" المطور وتطبيق وربة على الهواتف الذكية.

وأشار الغانم الى أن الخدمات المتاحة على الموقع تندرج تحت مسمى "اكسبرس". وقد أضاف البنك مؤخرا الى محفظته للخدمات الرقمية، خدمة "فاتورة اكسبرس"، والتي تخول العميل من تسديد فواتير هواتفهم النقالة بتاريخ وقيمة يقوم بتحديدها مسبقا، و"مشاركة اكسبرس" والتي تسمح لعملاء بنك وربة بوضع طلب تحويل الأموال لحسابه من أي شخص لديه رقم هاتف نقال وبطاقة صرّاف آلي.

بنك وربة يتميز بالحلول التمويلية

وفي اطار الحلول التمويلية التي يتميز بها بنك وربة، فقد أطلق البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي سلسلة من الحلول التمويلية لشراء السيارات عبر عقد شراكات استراتيجية مع وكلاء أبرز ماركات السيارات العالمية في دولة الكويت، توّجها بصفقة نوعية مع شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ذ.م.م ، الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في دولة الكويت، حيث وقّع الطرفان أكبر صفقة من نوعها منذ انطلاق بنك وربة في السوق الكويتي تبلغ قيمتها 9,702,250مليون دينار كويتي، قام البنك بموجبها بشراء مخزون سيارات تويوتا-لاند كروزر. كما كان له تعاون مثمر مع شركة محمد ناصر الساير – الموزع العام والحصري لسيارات لكزس في دولة الكويت- أطلق بموجبه عرضا جديدا للعملاء وغير العملاء على سيارات لكزس الجديدة من موديل 2017 بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء: ويتضمن العرض إمكانية تقسيط جميع موديلات سيارات لكزس 2017 لغاية 4 سنوات وبنفس سعر الكاش كما يخول العميل من الحصول على العديد من المزايا

هذا وقد أطلق بنك وربة حملات تمويلية للسيارات تحت شعار "قسطها بسعر الكاش" مع عدد من الشركاء المميزين أبرزهم شركة الغانم موتورز، الوكيل الحصري لسيارات هوندا في دولة الكويت لتمويل أحدث موديلات السيارات من هذه العلامة التجارية اليابانية الرائجة وذلك وفق 0% أرباح ولفترة سداد تصل لغاية 5 سنوات. يضاف الى ذلك شراكته مع "فورد الغانم" لتمويل أحدث أنواع سيارات فورد " عن طريق أقساط شهرية مريحة ومرنة تمتد لمدة 5 سنوات وبنسبة 0% أرباح أيضا.

ونظراً للنجاح الذي حققته الحملة الأولى ما بين بنك وربة وشركة أعيان أوتو -إحدى الشركات الرائدة في مجال التأجير التشغيلي للسيارات في دولة الكويت- والمتعلقة بتمويل أحدث الموديلات من السيارات بدون دفعة مسبقة وبنفس سعر الكاش؛ أعاد كلا الطرفين تعاونهما في حملة جديدة تشمل تشكيلةً أكبر من موديلات السيارات المرغوبة من قبل العملاء وبنفس آلية التسديد.-بدون أي دفعه مالية أوليه، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر مما يضفي مزيداً من السهولة والمرونة على الأفراد الراغبين باقتناء أحدث أنواع السيارات عن طريق أقساط شهرية مريحة ومرنة.

حملات تسويقية

وذكر الغانم أن بنك وربة قد أطلق مؤخرا حملة تسويقية لعملائه من فئة الصفوة حاملي بطاقات بنك وربة الائتمانية تحت عنوان: "اصرف اللي في الجيب.. يجيك الجيب". وتخص الحملة عملاء شريحة الصفوة بباقة من المميزات تتوج بدخولهم السحب على سيارة تويوتا لاند كروزر. كما يستمر البنك بحملة تحويل الراتب في مطلع هذا العام والتي تتوافق مع استراتيجيته الرامية لتقديم منظومة متكاملة من المنتجات الإسلامية التي تتوافق مع تطلعات العملاء. وعمل أيضا على تعزيز حساب السنبلة حيث رفع عدد الرابحين إلى 13 فائزا شهريا وذلك بجوائز تصل إلى 30,000 دينار كويتي. وتعزيزا لحساب السنبلة الذي يلقى اقبالا منقطع النظير من قبل العملاء، أطلق بنك وربة مؤخرا "وديعة السنبلة" التي تعتبر أول وديعة في دولة الكويت تؤمن للعملاء نسبة أرباح مرتفعة توزع شهريا، كما تمنحهم فرصة دخول السحب الشهري في حساب السنبلة مقابل كل 1000 دينار كويتي يتم ايداعه والفوز بجوائز قيّمة. والوديعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمبنية على أساس الوكالة بالاستثمار، يمكن الاستثمار بها لمدة يحددها العميل وقد تمدد من مدة شهر إلى سنة على أن يكون مبلغ المستثمر الأدنى لفتح وديعة السنبلة 5 آلاف دينار كويتي. ولفتح وديعة السنبلة للعملاء يمكنهم ذلك عبر تطبيق بنك وربة على أجهزة النقال أو الموقع الالكتروني لبنك وربة. وتتميز وديعة السنبلة بإمكانية التجديد التلقائي عند استحقاقها وبتأمين اعلى نسبة من الأرباح المتوقعة والتي قد تصل الى 3% لمن يودع لمدة 24 شهرا وذلك حسب مبلغ الوديعة.

المسؤولية الاجتماعية أولا

وفي إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية الذي يحرص من خلاله على دعم كافة مرافق المجتمع الكويتي لاسيما في اطار الصحة والتعليم، عمل البنك على رعاية المؤتمر الأول لجمعية الجراحين الكويتيين وشارك فيه بركن خاص له، تولى عبره فريق مهني من البنك بتوفير كافة التفاصيل اللازمة للحضور حول خدمات البنك وحلوله التمويلية. كما شارك البنك أيضا في اليوم المفتوح الذي عقدته الخطوط الجوية الكويتية في مقرها الرئيسي والذي عمل خلاله على التواصل المباشر مع العملاء الحاليين والمحتملين عبر تزويدهم بفكرة وافية حول الخدمات والمنتجات لبنك وربة. كما عمل البنك على تقديم رعايته لحفل تكريم المتفوقين في كلية الطب الكويتية. ولمناسبة الموسم الجديد للعودة الى المدارس، عمل فريق عمل في بنك وربة زيارة عدد من المدارس لتوزيع الهدايا على الطلاب والاستمتاع معهم بأول أيام الدراسة وسط أجواء تعليمية ترفيهية.

بالإضافة الى ذلك، شارك بنك وربة في حملة "عيالنا بعيونا" التي تم تنظيمها من قبل وزارة الداخلية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 »، وضمن الخطة التوعوية للعام الدراسي الجديد قام فريق من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع وزارة التربية بتوزيع بروشورات توعوية وهدايا على الطلبة والطالبات في العديد من المدارس بمختلف المحافظات.

وختم الغانم: "مع اقتراب نهاية العام، فان بنك وربة يسير بخطى ثابتة وواثقة من تحقيق كافة أهداف استراتيجيته الى أعلن عنها مع بداية 2017، وعلى صعيد كافة العمليات المصرفية لاسيما في قطاع الاستثمار والحلول التمويلية. ونحن نعد أن نكون دائما عند مستوى ثقة مستثمرينا وعملائنا بجودة آدائنا، ونفخر أن فريق عمل وربة يوظف كافة جهوده ليكون البنك الخيار الأول للعملاء والمستثمرين الطامحين لأفضل الخدمات المصرفية الإسلامية والاستثمارية".