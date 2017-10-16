بيتك: 137.8 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر بنسبة نمو 12 بالمئة

بيت التمويل الكويتي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:29 16/10/2017 حدث بتاريخ: 12:49 16/10/2017

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تحقيقه 137.8 مليون دينار كويتي (نحو 456 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة نمو 12 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 بربحية 24.2 فلس للسهم الواحد.

وقال (بيتك) في بيان له على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الاثنين إن إجمالي الإيرادات التشغيلية شهد نموا في الفترة المذكورة بنسبة 9.1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 لتبلغ نحو 525 مليون دينار (نحو 1.7 مليار دولار).

وأضاف أن إجمالي موجودات البنك بلغت في نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 17.4 مليار دينار (نحو 57.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 4.6 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.

وأوضح أن حقوق المساهمين بلغت 1.84 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من 2017 بزيادة قدرها نحو 35.9 مليون دينار وبنسبة بلغت 2 في المئة.

وبين أن صافي الربح التشغيلي بلغ نحو 311.7 مليون دينار (نحو مليار دولار) بنسبة نمو 19.8 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من 2016.

يذكر أن (بيتك) أسس عام 1977 ومقره دولة الكويت ويقدم الخدمات المصرفية الإسلامية عبر توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.