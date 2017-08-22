بنك وربة يستحوذ على منشأة سكنية في مدينة دالاس الأمريكية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:24 22/08/2017 حدث بتاريخ: 14:24 22/08/2017

أعلن بنك وربة استحواذه على منشأة سكنية في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية حيث تبلغ حصة البنك 23.46 مليون دولار أمريكي.

وقال نائب رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في البنك ثويني الثويني في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إن المنشأة تتألف من 417 وحدة سكنية وفق شراكة مع إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة بتقديم خدمة متكاملة حول الاستحواذ على المنشآت العقارية العائلية بالإضافة إلى التطوير والتشغيل العقاري.

وأضاف الثويني أنه الاستحواذ الثالث للبنك في الولايات المتحدة منذ مطلع هذا العام موضحا أن البنك استطاع تسجيل إنجاز آخر في دعم برنامج البنك للاستثمار العقاري العالمي.

ولفت إلى أهمية تنويع العائد وتنمية محفظة البنك الاستثمارية العقارية مع الحرص على أن تكون متوافقة مع الجودة والأمن وأيضا سياسة بنك وربة الرئيسية للاستثمار ومعاييره للمخاطر.

وذكر أن البنك يضخ الاستثمارات وفق معدل مخاطر منخفض من خلال الالتزام المطلق بسياسة البنك للاستثمار والإجراءات المتبعة التي تهدف إلى ضمان عوائد مؤمنة على المدى الطويل للبنك.

وبين أن المنشأة من طراز (أ) تتمتع بموقع استراتيجي في مركز أسواق العمل من ضمنها مدينة دالاس فورت ورث وآرلينغتون بولاية تكساس وتقع على مسافة قريبة من أكبر وجهات التسوق مما يجعلها الخيار الأفضل للمستأجرين.

وأشار الثويني إلى أن هذا الإنجاز يستند إلى استراتيجية بنك وربة للتوسع العقاري الناجح التي يرتكز إلى دراسات معمقة يقوم بها قطاع الاستثمار في بنك وربة حول الفرص المجدية عالميا والتي يثق بأنها ستؤمن عوائد منتظمة.

وقال إن إجمالي استثمارات بنك وربة العقارية في الولايات المتحدة بلغ منذ مطلع عام 2017 نحو 70 مليون دولار أمريكي حيث سبق واستحوذ على مبنى للمكاتب في مدينة ميلواكي بولاية ويسكنسون ومنشأة اولتيريس في بنيان غروف بولاية فيرجينيا الأمريكية.

يذكر أن بنك وربة أطلق برنامجه للاستثمار العقاري العالمي وقت سابق من هذا العام عبر استحواذه على منشأة حديثة مخصصة حصريا لشركة كيا موتورز في المملكة المتحدة.