الوطنية العقارية: 7.5 مليون دينار أرباح النصف الأول

سميع الدين صدّيقي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:47 14/08/2017 حدث بتاريخ: 17:48 14/08/2017

أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2017، حيث حققت أرباحا بلغت 7.5 مليون دينار.

وكانت أبرز المؤشرات المالية للنصف الأول من عام 2017 (على أساس سنوي):

• بلغت الإيرادات التشغيلية 9.6 مليون دك، منخفضةً بنسبة 35.7%

• بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8.7 مليون دك، منخفضةً بنسبة 9.5%

• بلغ صافي الربح للمساهمين 7.5 مليون دك، منخفضاً بنسبة 1.6%

• بلغت ربحية السهم 7.96 فلساً للسهم الواحد

وكانت أبرز المؤشرات المالية للربع الثاني من عام 2017 (على أساس سنوي):

• بلغت الإيرادات التشغيلية 5.4 مليون دك، منخفضةً بنسبة 29.1%

• بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.2 مليون دك، منخفضةً بنسبة 17.2%

• بلغ صافي الربح للمساهمين 3.7 مليون دك، منخفضاً بنسبة 7.4%

• بلغت ربحية السهم 3.92 فلساً للسهم الواحد

وفيما يخص نتائج الشركة وتطلعاتها، صّرح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية، سميع الدين صدّيقي قائلاً: "يسرنا أن نعلن عن أنّ النتائج المالية للشركة للنصف الأول من عام 2017 قد حققت توقعات الإدارة وجاءت متماشيةً مع خطة الأعمال الموضوعة، في حين أثبتت كل من المحفظة العقارية للشركة والمشاريع التطويرية للشركة في جميع أنحاء المنطقة متانتهما وأظهرت قدرتهما على خلق فرص نمو مستقبلية من شأنها تحقيق تدفقاتٍ ثابتة ومتنامية من الإيرادات."

وأضاف صدّيقي: "في مصر، يواصل الاقتصاد التحسن مما أثر إيجابياً على أداء الشركة على الصعيد التشغيلي هناك. فقد حقّق مشروع "جراند هايتس" السكني البالغ مساحته 3.8 مليون متر مربع تقدماً ملحوظاً، إذ قمنا حتى الآن ببيع 961 وحدة سكنية بقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 3.2 مليار جنيه منذُ بدء المشروع وتم تسليم 146 وحدة للعملاء حتى 30 يونيو 2017.

وتواصل المشاريع المدرة للدخل التي تديرها الشركة في الكويت والأردن تحقيق أداءٍ جيدٍ. فقد حققّت محفظة العقارات التجارية والتجزئة في الكويت إيراداتٍ تأجيريةٍ بلغت 5.4 مليون دينار كويتي وحصلت على عدة تجديدات لعقود تأجير رئيسية. فيما ارتفعت إيرادات الشركة في لبنان بشكلٍ ملحوظ بنحو 1.6 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2017 نتيجةً لارتفاع مبيعات مشاريع الشركة هناك.

أما في أبوظبي، تحقّق الشركة تقدماً ملحوظاً في تطوير مشروع "ريم مول" وهو مشروع ترفيهي وتسويقي ضخم بمساحة مليوني قدم مربع. فقد قمنا بتوقيع اتفاقيات تأجير جديدة مع كبرى مجموعات التجزئة في المنطقة مثل مجموعة "لاندمارك" و"مجموعة دبي القابضة" وشركة "ماجد الفطيم للمشاريع" وغيرها الكثير. كما أنّ مشروع "ريم مول" يضم أكثر من 450 متجراً و85 مطعماً، وهايبر ماركت ضخم، وأماكن ترفيهية مخصّصة للعائلات بما في ذلك أكبر حديقة ملاهي ثلجية داخلية في العالم."

وختم صدّيقي كلمته قائلاً: "تبقى توقعاتنا إيجابية لتحقيق تقدّم ملحوظ في الأسواق الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام 2017."