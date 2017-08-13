"زين": صفقة "عمانتل" ستعزز السيولة النقدية وحقوق المساهمين بـ 255 مليون دينار

شركة الإتصالات المتنقلة (زين)

كتب بواسطة: %s بورصة الكويت المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:11 13/08/2017 حدث بتاريخ: 10:12 13/08/2017

قالت شركة زين للإتصالات المتنقلة (زين) على موقع البورصة اليوم في إفصاح مكمل لإفصاحها السابق المتعلق بصفقة بيع أسهم خزينة الى شركة “عمانتل” أنه في حال إتمام الصفقة بسعر 600 فلس للسهم فإنه لا تأثير على قائمة الدخل وفي نفس الوقت ستعزز السيولة النقدية، وحقوق المساهمين بمقدار 255 مليون دينار، وسيظهر هذا الأثر في الربع الثالث من عام 2017.

وكانت مجموعة "زين" قد أبرمت اتفاقا نهائيا لبيع حصتها الكاملة من أسهم الخزينة، أي ما يمثل 9.84٪ من حصة زين المدفوعة بالكامل من رأس المال، إلى شركة الاتصالات العمانية "عمانتل"، وبموجب الاتفاقية ستقوم ببيع 425,711,648 سهم إلى شركة عمانتل مقابل 600 فلس للسهم الواحد، وسوف تحقق عملية بيع أسهم الخزينة مبلغ وقدره 255.4 مليون دينار كويتي (846.1 مليون دولار أمريكي) قبل المصروفات.

الجدير بالذكر أن سعر بيع أسهم الخزينة بـ 600 فلس جاء بعلاوة 33% على سعر السهم كما في اقفال 9 أغسطس الجاري، وبعلاوة 36٪ على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال شهر واحد.