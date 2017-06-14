الكويت انضمت لمنظمة تسجيل الشركات بهدف تطوير بيئة الأعمال

كتب بواسطة: %s المحرر الاقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:13 14/06/2017 حدث بتاريخ: 14:13 14/06/2017

أعلن مركز الكويت للاعمال في وزارة التجارة و الصناعة عن انضمام دولة الكويت لمنظمة تسجيل الشركات CRF - Corporate Registers Forum بهدف تطوير بيئة الاعمال في البلاد.

وقال المركز في بيان له إن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة التجارة إلى العمل على تحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت من خلال متابعة اهم المؤشرات الدولية التي تعمل على سهولة ممارسة الاعمال التجارية و الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

أضاف البيان إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حرص على انضمام الكويت لهذه المنظمة الدولية غير الهادفة للربح، حيث أسست عام 2006 لمساعدة الدول في تحسين بيئة الاعمال فيما يتعلق بتسجيل الشركات والأوراق المالية.

أوضح أن المنظمة التي يقع مقرها في هونج كونج، تضم في عضويتها اكثر من 62 دولة وتعتبر كل من استراليا وكندا وهونج كونغ وماليزيا ونيوزلندا و سنغافورة والمملكة المتحدة هي الدول المؤسسة لها.

وذكر مركز الكويت للاعمال أن هذه الدول هي ذاتها الحاصلة على المراكز الأولى في سهولة ممارسة الاعمال التجارية عالميا ومن اهم شركائها البنك الدولي WB ومنظمة تسجيل الشركات الأوروبية ECRF ومنظمة تسجيل الشركات الامريكية IACA وغيرها.

وأكد المركز على أن انضمام دولة الكويت عبر ( ادارة النافذة الواحدة - مركز الكويت للأعمال ) في وزارة التجارة و الصناعة، يأتي سعيا نحو الاستفادة الحقيقية والفاعلة من تلك الخبرات والتجارب التي لابد وان تثري وتطور بيئة الاعمال في دولة الكويت.

واشار إلى ان هذه المنظمة تعقد مؤتمرا سنويا في إحدى الدول الأعضاء تقدم خلاله تجارب الدول وتطوير قوانينها وأنظمتها وإجراءات العمل لديها مما يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.

واوضح البيان إن المنظمة تعقد أيضا ورشا متخصصة يقدمها مختصون منها على مدار العام للاستفادة ايضا من خبرات هذه الدول وما جرى التوصل اليه من تقنيات متطورة يمكن الاستفادة منها او قوانين وتشريعات ممكن ان تتوافق مع البيئة المجتمعية لكل دولة، مبينا أنها تناقش المنظمة من خلال مؤتمرها السنوي اهم المعوقات والتحديات التي تواجه الدول نحو تحسين بيئة العمل فيها وطرح الحلول والمقترحات وتبادل الاّراء لتجاوز تلك التحديات.