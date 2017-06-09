النفط الكويتي يواصل تراجعه .. انخفض 1.11 دولار أمس ليصل الى 44.69 دولار للبرميل

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:31 09/06/2017 حدث بتاريخ: 12:35 09/06/2017

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.11 دولار في تداولات امس الخميس ليبلغ 44.69 دولار أمريكي مقابل 45.80 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت اسعار النفط امس الخميس في استمرار للخسائر بعدما اظهرت بيانات ارتفاعا غير متوقع في مخزونات الخام الامريكية.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 47.87 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي ثمانية سنتات ليصل الى مستوى 45.64 دولار.