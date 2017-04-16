الوزير الروضان: الكويت تملك مزايا تنافسيه مقارنة دول الجوار وأسعار الكهرباء الأدنى في المنطقة

الروضان خلال افتتاح المؤتمر

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 23:49 16/04/2017 حدث بتاريخ: 23:51 16/04/2017

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم الاحد أهمية استحداث استراتيجية صناعية مع مؤسسات الدولة المعنية بالصناعة لوضع آليات تستهدف تذليل العقبات التي تواجه الصناعة الكويتية وتحد من نهوض القطاع الصناعي.

وقال الروضان في كلمته في افتتاح مؤتمر (صنع في الكويت) الذي يقام تحت شعار (نقدر) ان هناك مزايا تنافسية تملكها الكويت مقارنة بالدول المجاورة مشيرا الى رسوم الكهرباء التي تعد الأدنى سعرا في المنطقة والموقع الجغرافي الذي يحده دول ذات كثافة سكانية عالية اضافة الى وجود قوة بشرية ذات كفاءة وخبرة.

واضاف ان الوزارة تعمل على تسهيل بيئة الاعمال في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة مبينا ان الكويت تحتاج الى مصانع ذات قيمة اقتصادية للدولة ومنتجات صناعية ذات جودة لتتنافس على المستوى العالمي.

واشار الوزير الروضان الى حرص وزارة التجارة والصناعة على توزيع الاراضي الصناعية في الفترة المقبلة على المستحقين فقط خلافا لما كان معمولا به في فترات سابقة.

وذكر ان وزارة التجارة والصناعة ستعزز علاقتها مع الصين من خلال زيارة لمسؤوليها في 6 مايو المقبل للالتقاء مع كبرى الشركات الصناعية الصينية مشيرا الى سعي الوزارة الى فتح ملحق تجاري في الصين لمساعدة الصناعيين الكويتيين على جلب المواد الخام.

من جهتها قالت صاحبة فكرة تنظيم مؤتمر (صنع في الكويت) المحامية أريج حمادة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "ان تنظيم المؤتمر جاء لإبراز إيجابيات الصناعة الكويتية وما يعانيه هذا القطاع المهم من معوقات".

واضافت أن المؤتمر يسلط الضوء على طرق التغلب على تلك المعوقات ويتطرق الى التشريعات القانونية التي يحتاجها القطاع الصناعي لحمايته ودعم مسيرته تنفيذا لرؤية سمو امير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وذكرت ان القطاع الصناعي في دول الخليج شهد تطورا ملحوظا في السنوات الماضية فيما تراجعت الكويت التي كانت تحتل المرتبة الثانية في مجال الصناعة على مستوى دول الخليج لتصبح في المرتبة الأخيرة.

واكدت ضرورة السعي نحو تنويع مصادر الدخل في الكويت والتقليل من الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي وذلك عبر تطوير القطاعات الأساسية في الدولة وعلى رأسها القطاع الصناعي بهدف الحفاظ على معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع انخفاض أسعار النفط الخام.

يذكر أن مؤتمر صنع في الكويت (نقدر) الذي يقام لمدة يوم واحد تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة يتضمن جلسات حوارية حول الصناعة في الكويت وحماية المنتج الوطني ومكافحة الإغراق.