علي عبدالوهاب المطوع توقع العقد النهائي لإنشاء فرع من مستشفى غوستاف روسي الفرنسي في #الكويت

صورة جماعية خلال توقيع العقد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:14 15/04/2017 حدث بتاريخ: 10:34 15/04/2017

في إطار تعزيز التعاون بين شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية ومستشفى غوستاف روسي الفرنسي، استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي المطوع في مقر الشركة يوم الأحد 9 أبريل 2017، كل من المدير العام لمستشفى غوستاف روسي الفرنسي البروفيسور أليكسندر إيغيرمونت ورئيس مستشفى غوستاف روسي الدولي تشارلز جيبرات، وذلك خلال زيارتهما لدولة الكويت لتوقيع العقد النهائي للبدء في إنشاء فرع من مستشفى غوستاف روسي الفرنسي في الكويت وذلك بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة من السلطات المختصة.

يذكر أن الشراكة بين شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية ومستشفى غوستاف روسي الفرنسي، المتخصص في علاج الأورام السرطانية والذي يستقبل حوالي 60,000 مريض سنوياً ويعالج حوالي 250,000 في كل سنة، قد بدأت منذ العام 2015 حيث وقعت الشركة عقد شراكة أولي مع المستشفى لإنشاء فرع منه في الكويت.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي المطوع: " يسعدنا اليوم أن نستقبل كل من المدير العام لمستشفى غوستاف روسي الفرنسي البروفيسور أليكسندر إيغيرمونت ورئيس مستشفى غوستاف روسي الدولي السيد/ تشارلز جيبرات في دولة الكويت، وأن نعزز التعاون ونوقع العقد النهائي لإنشاء فرع من مستشفى غوستاف روسي الفرنسي في الكويت، أحد أكبر المؤسسات وأكثرها تقدماً في أوروبا والعالم المعنية بعلاج جميع أنواع الأورام السرطانية بما فيها الأورام النادرة والمعقدة والمتقدمة عمرياً والعلاج الإشعاعي والنووي، والذي لنا الشرف بأن نكون نحن الشركة التي تم إبرام العقد معها لتأسيس فرع منه في الكويت بهدف علاج مرضى السرطان وتطوير القطاع الطبي في بلدنا الحبيب، وخلق قاعدة متينة من الخبرات العالمية، وتوفير فرص لتدريب الكوادر الوطنية من الأطباء والممرضين الكويتيين بمستوى عالٍ من الجودة والمهنية."

وأضاف: "أتقدم بجزيل الشكر لكل من المدير العام لمستشفى غوستاف روسي الفرنسي البروفيسور/ أليكسندر إيغيرمونت ورئيس مستشفى غوستاف روسي الدولي السيد/ تشارلز جيبرات على هذه الزيارة الموقرة، والشكر موصول لجميع الحاضرين وجميع المهتمين والمساهمين في إحداث نقلة نوعية في تطوير وتنمية وتعزيز قدرة وكفاءة القطاع الصحي الكويتي، على أمل أن تكون الزيارة القادمة تدشيناً لافتتاح المستشفى في الكويت."