"البترول الكويتية" توقع عقد شراكة لتطوير مشروع مصفاة الدقم مع شركة النفط العمانية في السلطنة

جانب من توقيع عقد الشراكة الكويتي العماني

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:58 10/04/2017 حدث بتاريخ: 14:58 10/04/2017

أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية اليوم الاثنين توقيعها مع شركة النفط العمانية اتفاقيات شراكة لتطوير مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية في سلطنة عمان.

وقالت شركة البترول الكويتية العالمية في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المشروع يعد أكبر مشروع استثماري مشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني قوله ان الاستثمار المشترك في منطقة الدقم الاقتصادية يشكل حافزا متميزا ومثالا ناجحا للمزيد من مشاريع التعاون النفطي في منطقة الخليج.

وأضاف العدساني أن المصفاة ستسهم في تحويل منطقة الدقم إلى إحدى أهم المراكز الاقتصادية للاستثمار النفطي سواء على المستوى الاقليمي أو العالمي.

من جهته قال وزير النفط والغاز ورئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية الدكتور محمد الرمحي إن توقيع الاتفاقية يأتي تجسيدا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين إضافة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضح الرمحي أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد خطوة لتطوير أحد أكبر المشاريع الحيوية الواعدة بقطاع الطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معربا عن الأمل في أن تسهم في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الصناعية بشتى المجالات.

من ناحيته بين الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية المهندس بخيت الرشيدي أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور حيوي في تحقيق استراتيجية سلطنة عمان النفطية.

وأشار الرشيدي إلى أن الاتفاقية ستحول منطقة الدقم الاقتصادية إلى إحدى أكبر المناطق الصناعية في المنطقة وستسهم في ابراز النهضة الاقتصادية التي تشهدها السلطنة.

وأفاد أن المشروع سيدار من قبل شركة البترول الكويتية العالمية التي تملك الخبرة العالمية في تشغيل وإدارة المصافي والمصانع ومن قبل شركة النفط العمانية التي لديها باع طويل في الصناعة النفطية والأنشطة الملاحقة لها.

بدوره أعرب الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية المهندس عصام الزدجالي عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الكويتي لإنجاز هذا المشروع الاستثماري الحيوي الذي يحقق المصالح المشتركة ويوفر فرصا تجارية واعدة للطرفين.

وأكد الزدجالي حرص بلاده على البحث والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لترجمة تطلعاتها في تطوير هذا المشروع إلى جانب المشاريع الاستثمارية الأخرى في المنطقة التي ستسهم في رفد الاقتصاد الوطني.

وثمن الجهود التي تقوم بها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتطوير البنى الأساسية وتقديم الحوافز لاستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة.

من جهته أكد نائب رئيس شركة البترول الكويتية العالمية غانم العتيبي أن هذه الشراكة ستدعم العلاقات بين البلدين لاسيما في الجانب الاقتصادي متمنيا أن تكون بداية الانطلاق لتحقيق الاستراتيجيات التنموية للطرفين.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي والمدير العام التنفيذي لشركة النفط العمانية هلال الخروصي في فندق قصر البستان بالعاصمة العمانية مسقط بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

يذكر أن شركة مصفاة الدقم انتهت مؤخرا من أعمال تمهيد وتسوية الموقع الذي ستشيد عليه المصفاة الجديدة بمساحة تقدر ب900 هكتار فضلا عن وضع الأسس للشروع في تشييد المصفاة وذلك في الموعد المحدد.

وعند بدء عمليات تشغيل المصفاة ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يوميا وستعمل على إنتاج عدد من المنتجات الرئيسية بالمصفاة وهي الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال.

وتأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 لتكون ذراع التسويق والتكرير خارج دولة الكويت لمؤسسة البترول الكويتية وتختص بتكرير النفط وتسويق الوقود ومواد التشحيم وغيرها من المشتقات النفطية خارج الكويت.

أما شركة النفط العمانية فهي شركة مملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان قد تأسست الشركة في عام 1996 للبحث عن فرص استثمارية في قطاع الطاقة محليا وخارجيا.