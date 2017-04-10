أمير البلاد يفتتح المبنى الرئيسي الجديد لبنك الكويت المركزي

أمير البلاد متوسطا سمو ولي العهد والهاشل خلال حفل اففتاح مبنى البنك المركزي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:36 10/04/2017 حدث بتاريخ: 14:36 10/04/2017

تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح اليوم حفل افتتاح المبنى الرئيسي الجديد لبنك الكويت المركزي وذلك بمنطقة شرق.

هذا وقد وصل سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل والسادة أعضاء مجلس إدارة البنك.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ فيصل السعود المحمد الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.