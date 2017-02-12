ميزان القابضة تربح 17.2 مليون دينار في 2016

ميزان القابضة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:22 12/02/2017 حدث بتاريخ: 19:23 12/02/2017

أعلنت اليوم شركة ميزان القابضة عن نتائجها المالية لعام 2016 محققةً إيراداتٍ بلغت 207.4 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2015، وأرباحٍ صافية بلغت 17.2 مليون دينار كويتي طبقا للتوقعات.

أبرز النتائج المالية للربع الأخير من العام 2016:

• بلغت الإيرادات 51.2 مليون دك، بزيادة بنسبة 12.9%.

• بلغت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 4.0 مليون دك، مرتفعةً بنسبة 23.1%.

أبرز النتائج المالية لعام 2016:

• بلغت الإيرادات 207.4 مليون دك، بزيادة بنسبة 5.8%

• بلغت الأرباح الصافية للشركة (الخاصة بمساهمي الشركة الأم) 17.2 مليون دك، منخفضةً بنسبة 11.6%) نتيجة صافي الأثر الإيجابي غير المتكرر لتعويض التأمين الذي حصلت عليه الشركة البالغ قيمته 2.2 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من 2015)

• بلغت الأرباح الصافية 17.2 مليون دك (مماثلة لأرباح العام السابق بعد استبعاد أرباح غير متكررة قدرها 2.2 مليون دك تمثل تعويض التأمين الذي حصلت عليه خلال الربع الثاني من عام 2015)



أبرز معلومات المركز المالي لعام 2016:

• مجموع الموجودات: 211.7 مليون دك، بزيادة بنسبة 17.4%

• حقوق الملكية (الخاصة بمساهمي الشركة الأم): 106.4 مليون دك، بزيادة بنسبة 9.1%.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة، محمد جاسم الوزان:" حققت الشركة أداءً قوياً في الربع الأخير وإيرادات قياسية في العام 2016 على الرغم مما تشهده الأسواق التي نعمل بها من تحديات اقتصادية.

ومع ذلك، حققت الشركة نمواً في خمسة من الأسواق السبعة التي نعمل فيها، بما في ذلك سوق الكويت، وسوق قطر، وسوق الأردن، وسوق المملكة العربية السعودية وهو سوق جديد للشركة في 2016."

يذكر أنه في الربع الثالث من عام 2016، قامت الشركة بدخول سوق المملكة العربية السعودية وهو أكبر سوق استهلاكي في الخليج العربي من خلال استحواذ الشركة على شركة الصافي للأغذية في المملكة العربية السعودية، والتي تخضع حالياً لعملية تحول تشمل عدة مبادرات لتحسين نشاط الشركة، ومنها إطلاق أصناف جديدة من المنتجات في سوق السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة، غاريت وولش: " لقد كان القطاع الاستهلاكي في العام الماضي مليئاً بالتحديات ولكن بفضل نموذج عمل الشركة الصلب والمبني على التنوع في الأعمال والمنتجات بالإضافة إلى انتشار الشركة الإقليمي الذي يعزز التنوع في مصادر الدخل، تم صون الشركة من آثار هذه تحديات. والشركة اليوم في وضع جيد لمواصلة النمو المتوازن في هذا القطاع الدفاعي الأساسي لعجلة الاقتصاد في العام 2017 وما بعده."

نظرة على الأداء المالي للشركة في عام 2016:

تباشر الشركة عملها من خلال 30 شركة تابعة، وتنقسم عمليات الشركة إلى مجالي "الأغذية" و "غير الأغذية".

• مجال الأغذية:

ارتفعت إيرادات مجال الأغذية بنسبة 7.9% مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ 155.3 مليون دينار كويتي.

وتمثل إيرادات هذا المجال 74.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، التي تتضمن إيرادات من قطاع إنتاج وتوزيع الأغذية الذي حقق نمواً بنسبة 8.4% ( ويمثّل القطاع 52.6% من إجمالي إيرادات المجموعة)، والتجهيزات الغذائية الذي شهد انخفاضاً طفيفاً بالنمو بنسبة 1.3% (ويمثّل القطاع 12.9% من إجمالي إيرادات المجموعة) والخدمات الغذائية الذي حقق نمواً بنسبة 20.9% (ويمثّل القطاع 9.4% من إجمالي إيرادات المجموعة).

• مجال غير الأغذية:

بلغت إيرادات مجال غير الأغذية 52.0 مليون دينار كويتي مسجلةً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتمثل إيرادات هذا المجال 25.1% من إجمالي إيرادات المجموعة، التي تتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والأدوية الذي حقق نمواً بنسبة 1.3% (ويمثّل القطاع 22.3% من إجمالي إيرادات المجموعة)، وقطاع الصناعات الذي سجّل انخفاضاً بنسبة 11.8% (ويمثّل القطاع 2.7% من إجمالي إيرادات المجموعة).

نظرة على أداء العمليات في الأسواق الإقليمية:

تعمل شركة ميزان القابضة في سبعة دول، مع أكثر من 90% من الإيرادات من الكويت (64.9%) و والإمارات (16.8%) وقطر (9.5%).

ونمت الإيرادات في الكويت بنسبة 4.3%، وسجلت الإيرادات في الإمارات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.9%، وشهدت الإيرادات في قطر نمواً بنسبة 9.8%.

وسجلت الشركة نمواً في الإيرادات في الأردن بنسبة 42.2% مساهمة بذلك بنسبة 5.0% من إجمالي إيرادات المجموعة في تلك الفترة.