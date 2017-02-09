بنك الكويت المركزي: تكليف فريق تفتيش متخصص لمعاينة تطورات الأوضاع في البنك التجاري

محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:37 09/02/2017 حدث بتاريخ: 17:37 09/02/2017

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أنه وبناءً على ما تناولته مؤخراً بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات أولية بشأن حالات دخول غير مشروع على حسابات بعض عملاء البنك التجاري الكويتي، قام بنك الكويت المركزي بالتواصل مع جميع البنوك والتي أكدت على عدم وجود أي حالات للدخول غير المشروع وأن أنظمة أمن المعلومات آمنة ومحصنة باستثناء البنك التجاري الكويتي والتي كانت على نطاق محدود.

وبموازاة ذلك، قام بنك الكويت المركزي بتفعيل إجراءاته المعتمدة بهذا الشأن من خلال فريق العمل المشترك بين بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية المعني بأمن المعلومات. ويواصل بنك الكويت المركزي اتصالاته واجتماعاته مع المسئولين والمختصين في البنك المعني والبنوك المحلية الأخرى للوقوف على مختلف أبعاد ذلك الدخول غير المشروع لتعطيله ووقف أية امتدادات له ومن ثم تطويقه وحصر آثاره والتأكد من سلامة وكفاءة السياسات والنظم والإجراءات لحماية الشبكات الالكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك المحلية كافة.

وأضاف المحافظ بأنه تم تكليف فريق تفتيش متخصص من بنك الكويت المركزي لمعاينة تطورات الأوضاع بشكل مباشر لدى البنك التجاري الكويتي، وتم توجيه ذلك البنك لتكليف إحدى الجهات المتخصصة في الأنظمة التقنية وأمن المعلومات للتحقق ومزيد من الاطمئنان لسلامة وكفاءة الأنظمة الالكترونية ونظم أمن المعلومات لديه.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أهمية مواصلة جهود مختلف الأطراف لتعزيز وتطوير أمن المعلومات لدى البنوك المحلية وحقوق عملائها وفقاً لأفضل المقاييس والممارسات العالمية وأهمية الدور الواعي لعملاء البنوك في هذا الشأن لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تزايد وتنوع الاختراقات والدخول غير المشروع للنظم الالكترونية في مختلف المجالات. ويواصل بنك الكويت المركزي جهوده المكثفة مع البنك المعني وباقي البنوك المحلية ساعياً عن كثب وعلى مدار الساعة لتعزيز سلامة وكفاءة نظم أمن المعلومات لديها.