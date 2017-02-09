الوزير الروضان: وضع القوانين اللازمة لتطوير القطاع الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

جانب من حفل افتتاح المعرض

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:37 09/02/2017 حدث بتاريخ: 14:45 09/02/2017

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان وزارة التجارة وضعت العديد من القرارات والقوانين والتي من شأنها المساعدة على تطوير القطاع الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص مما يعزز من تقوية الاقتصاد الوطني.

واضاف الروضان في تصريح صحافي اليوم الخميس عقب افتتاح معرض الصناع العالمي "ميكر فير" الذي تنظمه شركة الكويتية للاستثمار في ارض المعارض، إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في تعزيز القطاع الصناعي في ضوء خطة الدولة الاستراتيجية نحو تنويع مصادر الدخل للبلاد.

وأكد الروضان حرص الوزارة على دعم مشاريع الصناعة بشكل عام والمبتكرة بشكل خاص التي تتنوع ما بين المشاريع التكنولوجية والفنية والحرفية وتفيد قطاعات المجتمع.

وأشاد الروضان بالمشاريع الفريدة التي تفقدها في المعرض بحاجة إلى توفير الدعم اللازم لها للمضي قدما في تطويرها وتصنيعها لاسيما أن معظمها بأياد كويتية ومن شأنها تعزيز شعار "صنع في الكويت".

ورأى الروضان أن هذه النوعية من المعارض الصناعية تساعد على اكتشاف المواهب الكويتية الشابة والتعرف على اخر تطوراتهم مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة ستكون داعمة لهم من خلال تطوير مهاراتهم وابداعاتهم.