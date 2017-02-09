طيران الجزيرة: 10.8 مليون دينار صافي الأرباح عن عام 2016

مروان بودي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:20 09/02/2017 حدث بتاريخ: 14:22 09/02/2017

أعلنت اليوم شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية لعام 2016، محققةً أرباحاً للسنة السادسة على التوالي، وقالت الشركة أنها حققت إيرادات بلغت 52.8 مليون دك، وأرباحاً تشغيلية بلغت 8.8 مليون دك، وأرباحاً صافية بلغت 10.8 مليون دك. وكانت توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2016 بنسبة 35% من القيمة الإسمية للسهم بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليون دك.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، مروان بودي: "يسرني أن أعلن للسادة المساهمين عن أن الشركة حققت أربحاً للسنة السادسة على التوالي، وذلك على الرغم من التباطؤ الاقتصادي والاستمرار في الزيادة المفرطة في عدد المقاعد على الخطوط التي نخدمها مما شكل ضغطاً على معدل العائد على المقعد والذي أدى إلى الانخفاض في ربحية الشركة بنسبة 28.8% عن العام الماضي على الرغم من الزيادة الطفيفة في عدد المسافرين. ومع ذلك، فإن الشركة اليوم تتمتع بميزانية قوية تخلو من الالتزامات البنكية وغنية بالسيولة، مما يجعلها من أقوى الميزانيات في القطاع."

وأضاف: "إن الاستثمارات في المرافق الأرضية التي قمنا بها مؤخراً، ومن أبرزها مبنى الركاب الخاص بمسافري طيران الجزيرة والذي سيبدأ باستقبال المسافرين نهاية العام الحالي، ستعمل على جذب المزيد من المسافرين وستشكل حلاً جذرياً لمشكلة الزحمة في مطار الكويت الدولي، وستنقل الشركة إلى مرحلة جديدة من الأداء."

أبرز النتائج لعام 2016:

- بلغت الإيرادات التشغيلية 52.8 مليون دك منخفضة بنسبة 10% عن عام 2015

- بلغت الأرباح التشغيلية 8.8 مليون دك منخفضة بنسبة 35.3% عن عام 2015

- بلغت الأرباح الصافية 10.8 مليون دك منخفضة بنسبة 29.8% عن عام 2015

- زيادة عدد الركاب بنسبة 0.3% عن عام 2015

- بلغت نسبة الالتزام بجدول مواعيد السفر 94%