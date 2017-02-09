آجيليتي: حكومة العراق صادرت 380 مليون دولار لاستثمارات الشركة وقدمنا طلب تحكيم دولي

آجيليتي

كتب بواسطة: %s المحرر الاقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:55 09/02/2017 حدث بتاريخ: 12:58 09/02/2017

أعلنت شركة آجيلتي عن تقدمها أمام مركز التحكيم الدولي بطلب تحكيم لتسوية منازعات الاستثمار في موضوع عدم احترام العراق لالتزاماتها وفق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الكويت والعراق.

وقالت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت ان العراق خالفت البروتوكول الموقع بين البلدين بشأن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين.

وأضافت أن حكومة العراق صادرت بشكل غير مباشر لاستثمارات آجليتي بقيمة تتجاوز 380 مليون دولار في قطاع الاتصالات العراقي.