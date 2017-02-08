التجاري: البنك تعرض لمحاولة اختراق خارجية لعدد محدود من الحسابات ومبالغ هذه العمليات زهيدة

البنك التجاري الكويتي

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:17 08/02/2017 حدث بتاريخ: 13:17 08/02/2017

أعلن البنك التجاري الكويتي أن البنك واجه محاولة اختراق خارجي للدخول على عدد محدود جداً من الحسابات.

وقال البنك في بيان صحفي لبورصة الكويت اليوم الأربعاء ان البنك بادر على أثر ذلك إلى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تمكين المخترقين من الوصول إلى حسابات العملاء، مضيفا "وقد أظهرت عملية المراجعة الأولية محدودية الحسابات التي قد تكون تعرضت لهذه المحاولة كما أن مبالغ هذه العمليات تعتبر مبالغ زهيدة".

وأوضح ان البنك قام بالتواصل مع الجهات الأمنية لكي الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، مؤكدا أن البنك اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم المساس بحقوق عملانه وضمان وأموالهم لدى البنك.

واشار الى أنه يحتفظ بأنظمة رقابة وحماية متطورة وفق أفضل الممارسات ويجدد البنك نصيحته لعملائه الكرام من حاملي البطاقات المصرفية بضرورة تغيير الرقم السري الخاص ببطاقاتهم بشكل عبر أجهزة السحب الآلي.