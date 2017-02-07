"زين" @ZainKuwait تختتم شراكتها لـ "سوق قوت" بأجواء وطنيّة

جناح زين في سوق قوت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:17 07/02/2017 حدث بتاريخ: 12:22 07/02/2017

اختتمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت شراكتها الاجتماعية لـ "سوق قوت" Qout Market، وهي المبادرة الشبابية الأكبر من نوعها في الكويت، وذلك في أجواء وطنيّة وتراثية جميلة يوم السبت الماضي في حديقة الشهيد - دائرة السلام وسط حضور جماهيري كبير.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الشراكة أتت في إطار استراتيجية زين للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلية الشابة، حيث هدف هذا الحدث المميز إلى نشر التوعية حول نمط الحياة الصحي وتشجيع استهلاك المنتجات العضوية والصحية من خلال تقديم فرصة لأصحاب المشاريع الحرفية والزراعية لعرض منتجاتهم المصنّعة محلياً في مكان واحد.

وأوضحت زين أنها كانت متواجدة بمشاركة مميزة في فعاليات اليوم الختامي لـ "سوق قوت" من خلال جناحها الخاص، والذي نظّمت فيه العديد من الفقرات والمسابقات الترفيهية، وقدّمت جوائز وأجهزة ذكيّة قيّمة للفائزين، بالإضافة لتنظيم فقرات تراثية ووطنية جميلة تضمنت فرقة معيوف المجلي الشعبية وتوزيع الهدايا الوطنية للحاضرين، مما أضفى جانباً وطنياً جميلاً على الحدث تزامناً مع انطلاق أعياد الكويت الوطنية في فبراير الجاري.

وبينت الشركة أن شراكتها الرئيسية لـ "سوق قوت" تعتبر إضافة كبيرة لسلسلة المشاريع الشبابية التي تشجعها بشكل متواصل لتحفز الطاقات المحلية على دفع منتجاتهم الوطنية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، وخصوصاً أن "سوق قوت" يستقطب أعداداً غفيرة من الجماهير التي وصلت إلى أكثر من 15,000 زائر من الشغوفين بالتعرف على المنتجات التي تم تصنيعها محلياً بإدارة الشباب الكويتي.

وأضافت زين أن مبادرة "سوق قوت" مثّلت فرصة حقيقية للشباب الكويتي لاستعراض منتجاتهم المحلية والتعرف على آخرين يشاطرونهم الشغف ذاته، حيث لم يرتكز المعرض على استعراض المنتجات فحسب، بل شكّل تجمعاً رائعاً لتبادل وطرح الأفكار، وقدّم نقطة جذب للجمهور من جميع الأعمار للتعرف على المنتجات الغذائية المحلية وإبداء آرائهم لمصنّعيها وجهاً لوجه.