"زين" الراعي الرئيسي لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017

المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين وليد الخشتي مُكرّماً أحد الفائزين في البطولة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:44 06/02/2017 حدث بتاريخ: 13:14 06/02/2017

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها الرئيسية لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017، والذي يُقام بإدارة مركز الجواد العربي – بيت العرب تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وذكرت الشركة في بيان صحافي رعايتها لهذا المهرجان الدولي جاءت من منطلق حرصها على التواجد بشكل رئيسي في المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التعزيز من الوحدة الوطنية وترسيخ كل من الهوية العربية والكويتية الأصيلة في المجتمع، حيث أتت مشاركتها لتؤكد على مسؤوليتها الاجتماعية، ودور القطاع الخاص في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي للدولة.

وبينت زين أنها شاركت في تكريم الفائزين في البطولة الدولية السادسة لجمال الخيل العربي ضمن فعاليات المهرجان، والتي استقطبت مشاركة واسعة من ملّاك ومربّي الخيل العربية الأصيلة من داخل الكويت وخارجها إلى جانب الجماهير الغفيرة من عشّاق الخيل العربية ومحبّيها، مبينةً أن المهرجان سيضم أيضاً تنظيم بطولة كأس الأمم للخيل المصرية التي ستُقام في نهاية فبراير الجاري.

وأكدت الشركة على مدى اهتمامها بدعم ومساندة المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تُثري من الحركة الاقتصادية والسياحية في الدولة، ولن تدّخر الشركة جهداً في تقديم الدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وخاصةً تلك التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والتراث العربي الأصيل.

يذكر أن مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي يهدف بشكل رئيسي إلى نشر ثقافة الحفاظ على سلالات الخيل العربية، ويعتبر مركز الجواد العربي – بيت العرب الجهة الرسمية والمعتمدة لتنظيم بطولات جمال الخيل العربية على المستويين المحلّي والدولي، وذلك بالتعاون مع نادي الصيد والفروسية وبإشراف منظّمة "الإيكاهو" ECAHO (الهيئة الأوروبية لمنظّمات الخيل العربية)، وهي الجهة الدولية التي تُشرف على تنظيم البطولات العالمية والمحلية وبطولة كأس الأمم وغيرها.