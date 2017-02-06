"جي إف إتش" تربح 66.2 مليون دينار في 2016 وتوصي بـ 10% نقدي و 10% منحة

مجموعة جي اف اتش المالية

كتب بواسطة: %s بورصة الكويت المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:28 06/02/2017 حدث بتاريخ: 10:29 06/02/2017

إرتفعت أرباح مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش) بنسبة 4041% لتصل الى 217.12 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 66.25 مليون دينار كويتي) في 2016، مقارنة بخسائر بقيمة 5.52 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1.6 مليون دينار كويتي) سجلتها المجموعة في 2015.

وأظهرت البيانات المالية إرتفاع إجمالي حقوق المساهمين إلى 277.1 مليون دينار، مقارنة بـ 211.8 مليون دينار سجلت في نهاية 2015.

كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 10% نقدي و 10% منحة على المساهمين المقيدين بسجلات المصرف حتى انعقاد الجمعية العمومية.

وقالت (جي اف اتش) ان السبب في إرتفاع صافي الربح يعود إلى:

- ربح من بيع عقار إستثماري بقيمة 14 مليون دينار.

- إيراد من تسوية نزاعات قضائية بقيمة 141.7 مليون دينار.